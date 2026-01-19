Los más viejos corren para presidir la Diputación

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acaba de editar el libro «Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)», que da un hilo conductor a las crónicas políticas publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, durante el citado periodo, por José Manuel Vaquero, actualmente consejero de Editorial Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico. La obra se presentará el próximo lunes, día 19, en el Club LA NUEVA ESPAÑA por los directivos del RIDEA Ramón Rodríguez y Javier Junceda, junto con la directora general de este periódico, Ángeles Rivero.

1979: Cuando la UCD efectuó una jugada política inesperada para ganarle la partida a la izquierda en una institución clave

El empate en la Diputación entre UCD (15 diputados) y la izquierda (PSOE 9 y PCA 6) provocó una endiablada carrera entre los partidos para conseguir el diputado de más edad, que sería el que reglamentariamente resultaría elegido. El PSOE se las prometía muy felices porque contaba con el diputado Manuel Alonso Paniceres, de 73 años, y era el más veterano de todos, pero UCD se llevó el gato al agua porque a última hora consiguió de forma fulgurante, cuando nadie lo esperaba, incorporar a otro diputado de más edad. Era José Puertas Meré, de 76 años. El candidato preferido de UCD era Adolfo Barthe Aza, pero solo tenía 50 años de edad. Fue un golpe de astucia, liderado por el diputado centrista Emilio García Pumarino. No estaba claro entonces (a finales de los 70) cuál sería el futuro de la Diputación con la llegada de la autonomía a Asturias, y los partidos tenían planes diferentes para esta institución regional. Esta agria polémica entre la derecha (o centro) y la izquierda aparece reflejada en varias crónicas de José Manuel Vaquero en LA NUEVA ESPAÑA. Aquí reproducimos la del 27 de abril de 1979, recogida en "Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)".

Adolfo Barthe Aza (UCD). / LNE

El futuro inmediato de la Diputación Provincial ha sido el principal protagonista en la falta de entendimiento entre UCD y los partidos de izquierda en las infructuosas negociaciones, hasta ahora, sobre la titularidad de su presidencia, según se desprende de las declaraciones de los dirigentes socialistas, comunistas y centristas después del intento fallido de ayer de constituir la Corporación provincial como consecuencia del abandono del salón de sesiones –jurídicamente incomparecencia– de los diputados del PSOE y del PCA al percatarse de que UCD había conseguido, en el último instante, sustituir a uno de los diputados, José Carrera de Caso, por otro, José Puertas Meré, de 76 años, que se proclamaría presidente, por ser el más viejo, al producirse previsiblemente un empate en la votación.

Gerardo Iglesias (PCE). / LNE

Jesús Sanjurjo, secretario general del PSOE, y Gerardo Iglesias, secretario general del PCA, calificaron de "maniobra antidemocrática" la actitud de UCD, partido que –asegura– pretende dirigir la política regional desde la Diputación con el voto de calidad del presidente, devaluando al Consejo Regional, en el que se encuentra en minoría. "Quieren –dijo Gerardo Iglesias– negar el pan y la sal en el gobierno de Asturias, como hacen desde el Gobierno central, pero ignoran que en esta región los asturianos dieron sus votos mayoritariamente a la izquierda".

Los dirigentes socialista y comunista reprochan a UCD haberles criticado públicamente su decisión de recurrir al candidato de mayor edad para seguir luego este partido el mismo camino, pero sin hacer las contrapartidas de la izquierda, tendentes a evitar el hegemonismo de un grupo respecto del otro en la Diputación.

Jesús Sanjurjo (PSOE). / LNE

Sanjurjo expresó su sorpresa por la rapidez con que la Junta Electoral de Llanes tramitó la sustitución de José Carrera de Caso y la relacionó con la lenta respuesta –en su opinión– al recurso, presentado por el PSOE, sobre la designación del resto de tres diputados, que, caso de prosperar, podría alterar en beneficio de la izquierda el actual equilibrio de fuerzas de la Diputación.

"Una prueba de nuestra generosidad –manifestaron los dos dirigentes de la izquierda– es que jamás nos atrincheramos en el candidato más viejo y que ofrecimos a UCD la renuncia al voto de calidad del presidente en los Plenos y al voto normal en la comisión de gobierno por un principio de responsabilidad, porque somos conscientes de que los graves problemas de Asturias necesitan una política de colaboración de todas las fuerzas políticas".

Emilio García Pumarino (UCD) / .

Socialistas y comunistas responsabilizan a UCD de pretender paralizar el proceso autonómico asturiano. Al referirse a la intervención de Adolfo Barthe Aza en el salón de sesiones cuando acusó de antidemócratas y frente populistas al PSOE y al PCA, Sanjurjo afirmó que "no es Barthe Aza un excelente demócrata".