El 112 insta a todos los asturianos a "evitar paseos por la costa" y a "alejarse de muelles, playas y paseos marítimos": la alerta estará vigente hasta el jueves

Emergencias ha puesto en alerta a todos los asturianos para este miércoles. El motivo: el paso de la borrasca "Harry", que está azotando con virulencia al Mediterráneo y que en el Norte de España se expresará fundamentalmente en forma de gigantescas olas. Entre las 16.00 horas de este miércoles y todo el jueves, todo el litoral de Asturias estará en alerta naranja por temporal de mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) . Esto significa que se esperan olas de hasta 7 metros de altura.

El aviso por fenómenos costeros ya está vigente desde este martes, pero en amarillo. Es decir, olas de 4 a 5 metros están embistiendo la costa. El jueves será el peor día, con una alerta amarilla (riesgo importante) activa durante toda la jornada. En Galicia, el aviso será rojo.

Ante la advertencia de la Aemet, el 112 ha lanzado un aviso especial a los asturianos pidiendo precaución, como ya lo hizo en otras ocasiones por fuertes vientos . En esta ocasión, el mensaje es el siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

Fuertes rachas de viento

Además de temporal de mar, la borrasca "Harry" provocará en Asturias fuertes rachas de viento en el Suroccidente y la Cordillera y los Picos. En concreto, el aviso, en este caso amarillo, se activará el miércoles a las seis de la madrugada por rachas de 90 kilómetros por hora.

La previsión para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos por la tarde, débiles a moderados, avanzando de oeste a este. Cota de nieve sobre 1.000-1.100 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Heladas fuertes en zonas altas de la Cordillera y débiles en amplias zonas del interior. Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 2 y una máxima de 14.