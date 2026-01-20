Agenda: qué hacer hoy martes 20 de enero en Asturias

Oviedo

Presentación

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro "Luchadoras: memoria de una deshonra saldada", primera obra de Jorge Carrillo Menéndez, hijo de Santiago Carrillo, en la que relata la historia de su abuela materna, Alivio, y de su madre, Carmen Menéndez; el acto será presentado por Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua, y la entrada será libre hasta completar aforo.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos organiza la conferencia "Régimen de los archivos en Asturias", que se celebrará a las 19.00 horas, en el salón de actos del RIDEA, en el Palacio del Conde Toreno (plaza de Porlier, nº 9, 1.º, Oviedo); el acto será presentado por Javier Junceda, presidente de la Comisión Cuarta y miembro de número del RIDEA, y contará como ponente con Concepción Paredes Naves, directora del Archivo Histórico de Asturias. Entrada libre hasta completar aforo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Tercera Palabra

La librería La Tercera Palabra (calle Rosal, 59, Oviedo) acoge a las 12.00 horas, la presentación del libro "La caja de Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la Transición", de Ángel de la Calle, en un acto en el que el autor conversará con "Monchu" Fernández Sanz.

Exposición fotográfica

El centro social de "Villa Magdalena", en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta mañana la exposición fotográfica "Emovere", compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completa el programa la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, en el edificio Cristasa habrá una jornada de puertas abiertas del Centro Maker, un centro de fabricación digital orientado a empresas y emprendedores. La asistencia es gratuita y el aforo está limitado a 12 personas.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de febrero se podrá visitar la exposición "13", de creadoras asturianas. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Asimismo, hasta el 24 de enero se podrá visitar la exposición "Lo que el color cuenta" de Arantxa Villalba. Hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra "Mala hierba nunca muere", de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI La Arena

El Centro Municipal Integrado de La Arena acoge hasta el 23 de enero la exposición "Iglesias de fábrica románica de Gijón". Esta muestra la organiza la Asociación Románico Rural Asturiano.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle

La muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección "Thalasso", del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Charla de las V Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura en la Casa de Cultura

La sesión la protagoniza Adriano Martín, más conocido como ‘Pincho’, con la charla titulada "Tierra de fuego. Patagonia desconocida". Subteniente en la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca (Huesca), hablará sobre la expedición que el pasado año llevó al Grupo Militar de Alta Montaña del Ejército Español en la Cordillera Darwin, en la Patagonia chilena. Allí, junto a montañeros chilenos, coronaron un pico hasta entonces inexplorado. Será a las 19.45 horas.

Concierto del Conservatorio Julián Orbón

El alumnado de Violín y Violonchelo del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, ofrecen un concierto audición bajo la dirección de los profesores Jorge Díaz y Alberto Gorrochategui. Entrada libre hasta completar aforo. Será a partir de las 19.00 horas en el auditorio del Conservatorio.

Cine de los martes en la Casa de Cultura

El cine de los martes proyecta el filme "Los domingos" a las 20.15 horas en el

auditorio de la Casa de Cultura. Entradas al precio de 4 euros.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario "en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho "Rutas de Arte" a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

Presentación literaria en Mieres

Mieres acoge hoy la presentación del libro "La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo", de Pablo Batalla Cueto. El acto estará presentado por Noelia Ordieres, escritora y montañera. La actividad está organizada por la Asociación Amigos de Mieres. Será en el salón de actos de la casa de Cultura Teodoro Cuesta, a las 19.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Doble estreno teatral en Langreo

Los estudiantes del centro de FP de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) de Langreo asumen la producción técnica de dos espectáculos teatrales que se estrenan hoy en La Felguera y cuyo elenco está formado por alumnos del centro público de Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático (Esad). La cita será a partir de las 19.00 horas, en el teatro José León Delestal con el estreno de las obras "El Show" y "Nada que perder".

"Esclavos del carbón", exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición "Esclavos del carbón", sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen "Casimiro Baragaña"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011). Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura)de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante "Arte asturiano contra el genocidio palestino" ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.