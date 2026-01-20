Arranca la Academia de la Gastronomía de Asturias tras su refundación

La nueva Academia, en una reunión constitutiva mantenida en el restaurante ovetense Casa Fermín, se marcó como objetivos la investigación, la divulgación y también la posibilidad de dar voz a los productores asturianos. Eduardo Méndez Riestra renunció y a continuación decidió aceptar seguir siendo presidente de manera provisional después de 25 años de escasa actividad académica en la institución. La cultura gastronómica será el eje de esta flamante etapa en la que la Academia se dispone a afrontar uno de sus episodios suspendidos como es el GAS, un sistema de los platos que debería de servir como referencia en la cocina asturiana, pendiente de publicación. Se recibió a los nuevos miembros y se nombró asimismo un comité ejecutivo compuesto por cuatro académicos y un secretario, que serán los encargados de ir dando forma a la trayectoria recién emprendida.