Arranca la Academia de la Gastronomía de Asturias tras su refundación

La entidad celebra su reunión constitutiva con la divulgación y la investigación como objetivos

La nueva Academia, en una reunión constitutiva mantenida en el restaurante ovetense Casa Fermín, se marcó como objetivos la investigación, la divulgación y también la posibilidad de dar voz a los productores asturianos. Eduardo Méndez Riestra renunció y a continuación decidió aceptar seguir siendo presidente de manera provisional después de 25 años de escasa actividad académica en la institución. La cultura gastronómica será el eje de esta flamante etapa en la que la Academia se dispone a afrontar uno de sus episodios suspendidos como es el GAS, un sistema de los platos que debería de servir como referencia en la cocina asturiana, pendiente de publicación. Se recibió a los nuevos miembros y se nombró asimismo un comité ejecutivo compuesto por cuatro académicos y un secretario, que serán los encargados de ir dando forma a la trayectoria recién emprendida.

Multado por 200 euros por no usar o encender antes de tiempo esta señalización del vehículo: la Guardia Civil vigila el frontal de los coches asturianos

Pola de Siero seguirá sin mercado de ganado hasta (al menos) finales de este mes: todas las restricciones en Asturias frente a la dermatosis bovina

¿Necesita el turismo rural una "revisión" que lo dinamice? Una hoja de ruta busca poner al día al sector

Leticia González Blanco, presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría: "Se olvida que la prioridad de los psiquiatras son los pacientes graves"

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidad pública asturiana situados en la élite nacional

La escuela rural de Grau, un centru que crez como referencia nos proyeutos d'igualdá

