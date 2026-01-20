Arranca la Academia de la Gastronomía de Asturias tras su refundación
La entidad celebra su reunión constitutiva con la divulgación y la investigación como objetivos
La nueva Academia, en una reunión constitutiva mantenida en el restaurante ovetense Casa Fermín, se marcó como objetivos la investigación, la divulgación y también la posibilidad de dar voz a los productores asturianos. Eduardo Méndez Riestra renunció y a continuación decidió aceptar seguir siendo presidente de manera provisional después de 25 años de escasa actividad académica en la institución. La cultura gastronómica será el eje de esta flamante etapa en la que la Academia se dispone a afrontar uno de sus episodios suspendidos como es el GAS, un sistema de los platos que debería de servir como referencia en la cocina asturiana, pendiente de publicación. Se recibió a los nuevos miembros y se nombró asimismo un comité ejecutivo compuesto por cuatro académicos y un secretario, que serán los encargados de ir dando forma a la trayectoria recién emprendida.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche