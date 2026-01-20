Atención asturianos con la letra final del DNI: esto es lo que pasa si el número acaba en T, R, X, Y o Z
El ministerio del Interior avisa sobre este detalle en la identificación
El lanzamiento del nuevo DNI digital a través del teléfono móvil permitie a los ciudadanos realizar acciones cotidianas que requieren su acreditación presencial para el registro en un establecimiento hotelero, alquilar un coche, asistir a un concierto o para recoger un paquete de Correos. Dentro de un año, además, también se podrán realizar trámites en Internet.
El proyecto cuenta con la aplicación MiDNI, disponible en las principales plataformas digitales, y es la única oficial con respaldo legal para acreditar la identidad de manera equivalente al DNI físico.
Para ello, se generará un QR firmado y sellado por la Policía Nacional que garantiza la autenticidad de los datos mostrados en tiempo real y certifica que están actualizados y son válidos en el momento de la verificación. En una primera fase, el DNI solo permitirá la identificación de manera presencial con la misma validez que el DNI en formato físico. Servirá, por tanto, para acreditar la identidad en el control de acceso a cualquier espacio público o privado que así lo requieran.
También para establecer cualquier tipo de relación jurídica, firmar escrituras ante notario, acreditar la identidad en trámites presenciales ante la Administración y llevar a cabo trámites administrativos presenciales tanto con administraciones públicas como con entidades privadas.
El DNI en el móvil será válido para acreditar la mayoría de edad para abrir una cuenta bancaria o realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor, así como para ejercer el derecho al voto, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al dar cuenta del Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros.
Según ha detallado Marlaska en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, se ha fijado un plazo de doce meses para que las entidades públicas y privadas adopten las medidas necesarias para adaptarse al nuevo sistema, ya que "estarán obligadas a aceptar el nuevo formato digital como forma de identificación de su titular". Es decir, en esta primera fase, el DNI en el móvil no servirá para acreditar la identidad a través de Internet, usarlo como documento de viaje electrónico para paso de fronteras, acreditar la identidad en otros países o hacer gestiones telemáticas de autenticación y/o firma electrónica.
La previsión del Ministerio del Interior es que en 2026 se habilite el DNI digital por completo como documento de acreditación de la identidad en las gestiones telemáticas, operaciones de firma electrónica y en otras actuaciones a través de Internet, es decir, "la plena funcionalidad".
El secreto de la leta
Todos los números de DNI tiene una letra asociada, pero, ¿sabes qué significa? Tal y como explican El blog de No solo mates, "a letra asociada a cada DNI resulta de hacer la división del DNI por 23. A cada resto de esa división le corresponde una letra. Así, si el resto es cero, la letra correspondiente es la T. Si el resto es 1, la letra es la R, y así sucesivamente.
Aquí tienes la lista completa de los restos:
Por ejemplo, si el número del DNI es 12345678, dividido entre 23 da de resto 14, luego la letra sería la Z: 12345678Z.
- Los NIE's de extranjeros residentes en España tienen una letra (X, Y, Z), 7 números y dígito de control.
Para el cálculo del dígito de control se sustituye:
- X → 0
- Y → 1
- Z → 2
Y se aplica el mismo algoritmo que para el NIF.
