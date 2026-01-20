La vehemente defensa del presidente Barbón de las lágrimas de la Reina Sofía en el funeral de su hermana, Irene de Grecia: "Me recordó a cuando mi güela Lala..."
El jefe del Ejecutivo asturiano pide "no deshumanizar" a las personas, porque, "ya sean monarcas, presidentes o alcaldesas, lloran, sufren, ríen o sueñan como cualquier mortal"
Las imágenes del llanto de la Reina Sofía en el funeral de su hermana, Irene de Grecia, han dado la vuelta al mundo y han suscitado todo tipo de comentarios. Algunos, como siempre, no buenos. Ante esta circunstancia, el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, se ha visto en la necesidad de manifestar lo que piensa a través de sus redes sociales y defender las lágrimas de la emérita.
"Como ahora todo se deshumaniza, leo en internet comentarios de todo tipo sobre esta imagen y me niego a no decir nada", empieza su mensaje. La imagen es la de una Reina Sofía completamente devastada y abrazada a la bandera de Grecia que portaba el ataúd de su hermana, mientras es consolada por Ana María de Grecia. "Centrémonos: se trata de una mujer de 87 años, que está enterrando a su hermana de 83 y llora, claro que sí. Porque con su hermana se termina la primera familia de su vida", afirma.
La güela Lala
Es aquí cuando Barbón tira de recuerdos familiares y nombra a su güela Lala. "Recuerdo cuando murió mi güela Lala, la única hermana que quedaba, Antonia, no paraba de llorar y no se me olvida, no dejaba de decirme: 'con Lala entierro mi familia'. Yo la decía, intentando consolarla y calmarla: 'Antonia, no digas eso, que tienes hijos, nietos y hasta bisnietos'. Y ella me dijo y nunca lo olvidaré: 'Sí, pero era lo único que me quedaba de mis padres y hermanos, de la familia en que nací'. Es algo que me quedó grabado".
"Así que da igual seas monárquico o republicano o te dé igual lo uno o lo otro. Lo que ves en la imagen es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros al despedir a la última persona de tu primera familia, no la familia que creaste tú, sino en la que naciste", defiende. "El dolor", continúa, "de ver que una página de tu vida se cierra. Y tiene que ser muy duro".
Llamamiento a no deshumanizar
Así que, pide el presidente de Asturias, "menos deshumanizar a las personas, porque por debajo de los cargos que ocupen, ya sean reinas, presidentes de una república, presidentes del gobierno, presidentes de una autonomía o alcaldesas, allí está una persona, un ser humano que, aunque algunos no lo crean, lloran, sufren, ríen o sueñan como cualquier mortal". "Por eso es tan terrible deshumanizar a las personas y por eso es tan horrible que el odio avance como lo hace", concluye.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche