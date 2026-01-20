La vehemente defensa del presidente Barbón de las lágrimas de la Reina Sofía en el funeral de su hermana, Irene de Grecia: "Me recordó a cuando mi güela Lala..."

Las imágenes del llanto de la Reina Sofía en el funeral de su hermana, Irene de Grecia, han dado la vuelta al mundo y han suscitado todo tipo de comentarios. Algunos, como siempre, no buenos. Ante esta circunstancia, el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, se ha visto en la necesidad de manifestar lo que piensa a través de sus redes sociales y defender las lágrimas de la emérita.

"Como ahora todo se deshumaniza, leo en internet comentarios de todo tipo sobre esta imagen y me niego a no decir nada", empieza su mensaje. La imagen es la de una Reina Sofía completamente devastada y abrazada a la bandera de Grecia que portaba el ataúd de su hermana, mientras es consolada por Ana María de Grecia. "Centrémonos: se trata de una mujer de 87 años, que está enterrando a su hermana de 83 y llora, claro que sí. Porque con su hermana se termina la primera familia de su vida", afirma.

De derecha a izquierda, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la infanta Elena y la infanta Cristina asisten a la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas, este lunes. La princesa Irene de Grecia será enterrada este lunes en el cementerio de Tatoi de Atenas tras el funeral que se celebrará en la Catedral Metropolitana al que asistirán la familia real española y otros representantes de monarquías europeas.

La güela Lala

Es aquí cuando Barbón tira de recuerdos familiares y nombra a su güela Lala. "Recuerdo cuando murió mi güela Lala, la única hermana que quedaba, Antonia, no paraba de llorar y no se me olvida, no dejaba de decirme: 'con Lala entierro mi familia'. Yo la decía, intentando consolarla y calmarla: 'Antonia, no digas eso, que tienes hijos, nietos y hasta bisnietos'. Y ella me dijo y nunca lo olvidaré: 'Sí, pero era lo único que me quedaba de mis padres y hermanos, de la familia en que nací'. Es algo que me quedó grabado".

"Así que da igual seas monárquico o republicano o te dé igual lo uno o lo otro. Lo que ves en la imagen es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros al despedir a la última persona de tu primera familia, no la familia que creaste tú, sino en la que naciste", defiende. "El dolor", continúa, "de ver que una página de tu vida se cierra. Y tiene que ser muy duro".

Llamamiento a no deshumanizar

Así que, pide el presidente de Asturias, "menos deshumanizar a las personas, porque por debajo de los cargos que ocupen, ya sean reinas, presidentes de una república, presidentes del gobierno, presidentes de una autonomía o alcaldesas, allí está una persona, un ser humano que, aunque algunos no lo crean, lloran, sufren, ríen o sueñan como cualquier mortal". "Por eso es tan terrible deshumanizar a las personas y por eso es tan horrible que el odio avance como lo hace", concluye.