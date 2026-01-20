La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"

La borrasca "Harry" está causando estragos en gran parte de la zona este peninsular. Aunque la peor cara del temporal llega por el Mediterráneo, el noroeste también sufrirá el mal tiempo los próximos días con nevadas en el interior, lluvias, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Es precisamente la costa lo que más preocupa en Asturias.

Según la previsión de la Aemet, Asturias se encuentra en aviso amarillo por fenómenos costeros y permancerá así hasta el jueves, cuando la cosa se complicará y el aviso pasará a ser naranja en todo el litoral asturiano. Esto siginifica, en sus propias palabras, que hay un "peligro importante". En la costa gallega, el aviso será rojo.

En el interior, el jueves se activará una alerta amarilla por nevadas en la Cordillera Cantábrica, pero, por el momento, solo en la vertiente leonesa. La Aemet ha retiraro por el momento el aviso amarillo en la parte asturiana, pero todavía puede cambiar de aquí al jueves.

La previsión para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos por la tarde, débiles a moderados, avanzando de oeste a este. Cota de nieve sobre 1.000-1.100 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Heladas fuertes en zonas altas de la Cordillera y débiles en amplias zonas del interior.Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 2 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 o 4 arreciando a oeste 5 o 6. Marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Localmente regular.