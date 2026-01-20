La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
El litoral asturiano estará en aviso naranja y gran parte de la costa gallega, en rojo
La borrasca "Harry" está causando estragos en gran parte de la zona este peninsular. Aunque la peor cara del temporal llega por el Mediterráneo, el noroeste también sufrirá el mal tiempo los próximos días con nevadas en el interior, lluvias, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Es precisamente la costa lo que más preocupa en Asturias.
Según la previsión de la Aemet, Asturias se encuentra en aviso amarillo por fenómenos costeros y permancerá así hasta el jueves, cuando la cosa se complicará y el aviso pasará a ser naranja en todo el litoral asturiano. Esto siginifica, en sus propias palabras, que hay un "peligro importante". En la costa gallega, el aviso será rojo.
En el interior, el jueves se activará una alerta amarilla por nevadas en la Cordillera Cantábrica, pero, por el momento, solo en la vertiente leonesa. La Aemet ha retiraro por el momento el aviso amarillo en la parte asturiana, pero todavía puede cambiar de aquí al jueves.
La previsión para hoy
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos por la tarde, débiles a moderados, avanzando de oeste a este. Cota de nieve sobre 1.000-1.100 metros.
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Heladas fuertes en zonas altas de la Cordillera y débiles en amplias zonas del interior.Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oeste.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 2 y una máxima de 14.
En el mar, viento oeste o suroeste 3 o 4 arreciando a oeste 5 o 6. Marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Localmente regular.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche