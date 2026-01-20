Los desvíos de vía de la zona del accidente ferroviario de Adamuz fueron fabricados en Asturias
La compañía Talleres Alegría, con más de un siglo de trayectoria, fabricó los cambios de vía de la línea Madrid-Sevilla, pero no los instaló
Arcelor es el principal fabricante de raíl en España
Una compañía asturiana, Talleres Alegría, con más de un siglo de trayectoria en el sector ferroviario, participó en la reciente renovación de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, en la que se produjo el fatal accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha causado 41 fallecidos. Suministró el material, pero no fue responsable de su instalación, precisaron fuentes de la empresa.
Talleres Alegría fue la adjudicataria de un contrato de Adif para el suministro de desvíos de vía, uno de los elementos claves de la infraestructura ferroviaria.
Los desvíos de vía —también conocidos como aparatos de vía— son los mecanismos que permiten a un tren cambiar de una vía a otra.
En líneas de alta velocidad, estas piezas pueden superar los 100 metros de longitud y están diseñadas para soportar circulaciones de hasta 350 kilómetros por hora.
Talleres Alegría, que cuenta con ocho centros de producción y alrededor de 300 trabajadores, suministró un total de 63 desvíos para la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, según consta en la documentación del contrato adjudicado por Adif.
En el caso concreto del entorno de Adamuz, la licitación recoge que dos de esos desvíos estaban destinados a ese ámbito de actuación, dentro del conjunto de la renovación de la línea.
El contrato, con un importe superior a 30 millones de euros, incluía también también las labores de premontaje y comprobación en taller, el transporte a las zonas de acopio o bases de montaje, el premontaje previo a su colocación definitiva y la asistencia técnica durante las fases de traslado, colocación en vía, nivelación, alineación y ajuste final, hasta su integración en el sistema de enclavamiento de la línea.
La compañía asturiana fabricó los desvíos en sus centros de Silvota y Mieres y se encargó de su traslado, aunque no de la instalación final en la vía, una labor que corresponde a otras empresas contratadas por Adif.
“Nosotros los fabricamos, se los vendemos a ADIF y luego se colocan en la obra”, explica Alfredo Alegría, consejero delegado de Talleres Alegría.
La actuación se enmarca en la renovación integral de la línea Madrid–Sevilla llevada a cabo por el Ministerio de Transportes en los últimos años, con el objetivo de modernizar la infraestructura y reforzar la seguridad en una de las líneas más antiguas de la alta velocidad española.
Alegría asegura que la empresa no tiene información directa sobre el accidente de Admuz, más allá de la conocida a través de los medios de comunicación, y subraya que nunca se ha registrado ningún problema con los desvíos fabricados por la compañía asturiana.
Arcelor, clave en los raíles
En el sector ferroviario, Talleres Alegría no fabrica el raíl, sino los aparatos de vía a partir de ese material. En España, ArcelorMittal es prácticamente el único fabricante de raíl, que posteriormente es transformado por empresas especializadas como Talleres Alegría para la fabricación de desvíos.
Fuentes de Arcelor apuntan a que no hay confirmación oficial de que los raíles de la línea Madrid–Sevilla hayan sido fabricados en Asturias, aunque señalan que “es muy probable, ya que la mayor parte de la producción se destina a Adif”.
