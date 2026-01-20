Los dueños de Lladró, la popular compañía de figuras de porcelana, compran Verot, un grupo asturiano del metal con 180 trabajadores

El fondo de inversión español PHI Industrial, dueño de la popular compañía de figuras de porcelana Lladró, ha adquirido el grupo asturiano especializado en mecanizado de metales Verot. Con factorías en el polígono de Logrezana, en Carreño, y de Silvota, en Llanera, Verot y su filial Industrias de Conformado (Icon) tienen una plantilla de cerca de 180 trabajadores y en los últimos años han registrado un fuerte crecimiento como prestadoras de servicios a compañías de bienes de equipo como Gestamp, Windar, Duro Felguera, Zitrón o Imasa o de fabricantes de automóviles como Ford, Mercedes-Benz u Opel.

PHI Industrial ha completado la adquisición de Verot e Industrias del Conformado a la familia asturiana García con el objetivo de "reforzar" su presencia en los sectores del corte láser y plegado de metales y de calderería industrial. Este fondo de inversión con sedes en Madrid y Barcelona ya es propietario, dentro del mismo sector, de la empresa vasca Teknicalde. "Con la adquisición de Verot reforzamos nuestra apuesta por un sector que conocemos bien y en el que vemos un importante potencial de crecimiento", señaló Alexander Wit, socio gerente de PHI. Este fondo de inversión español es dueño de la empresa valenciana Lladró y tiene participaciones en empresas de diferentes sectores como Compañía del Trópico, Palinox, Panalia, Mascioni, Blue Sun o HD Insurance Broker.

El grupo Verot emplea a más de 180 profesionales en Asturias y en 2025 alcanzó unas ventas superiores a 34 millones de euros, con un EBITDA cercano a los 7 millones de euros. El pasado año Verot fue incluida entre las diez empresas asturianas líderes en crecimiento dentro del listado Cepyme 500, que elabora la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme).

Verot se fundó en 1990 como empresa de tecnologías de corte láser para la fabricación de rótulos y evolucionó hacia el sector del metal donde ofrece servicios de transformación de chapa (corte, grabado, plegado y soldadura), calderería y fabricación aditiva en metal mediante impresión 3D. Su principal actividad es la de corte láser de chapa (procedente en muchos casos de las factorías de ArcelorMittal en Asturias) para empresas de los sectores de bienes de equipo, las energías renovables y la automoción.

Noticias relacionadas

Fuentes del fondo de inversión PHI Industrial destacaron que la incorporación del grupo asturiano Verot permitirá "ampliar el alcance operativo del grupo, generar complementariedades industriales y reforzar la propuesta de valor conjunta, manteniendo la identidad y autonomía operativa de ambas compañías".