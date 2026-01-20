La huelga médica pasa una fuerte factura en las listas de espera de Asturias: ahora supera los 90 días

Los cuatro días de huelga de médicos de diciembre han pasado factura a la sanidad pública asturiana en términos de demoras quirúrgicas. No tanto en número de pacientes, en los que el incremento ha sido muy leve, como en espera media, que se disparó de 84 a 91 días.

Estos son los datos más llamativos del informe de listas de espera publicado hoy por la Consejería de Salud y correspondiente al 31 de diciembre. Con relación a un mes antes (30 de noviembre), la cifra de usuarios pendientes de una intervención quirúrgica ha aumentado de 22.231 a 22.402, un ligero repunte de 171 pacientes.

Sin embargio, la demora media, la que soporta cada enfermo, ha crecido en 7 días. Los 91 días de finales de 2025 son un día más que los 90 de finales de 2024, lo que significa un bache en una tendencia que venía siendo positiva gracias al efecto de un enorme despliegue de horas extraordinarias por las tardes.

Menos actividad programada

En el transcurso de la huelga de médicos que tuvo lugar en toda España del 9 al 12 diciembre, LA NUEVA ESPAÑA anticipó que el paro dejaría huella en los datos de lista de espera. Así lo habían vaticinado también los responsables del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

Esta predicción chocaba con las declaraciones de las autoridades sanitarias, que hablaban de un volumen mínimo de actividad suspendida. Y podía ser cierto, pero la realidad completa es que el impacto de la huelga no iba a derivar tanto de la actividad suspendida como de la no programada.

En realidad, para esos días se planificaron menos cirugías para evitar aplazamientos debidos al elevado seguimiento de paro de los anestesistas y de una parte de los cirujanos.

¿Cómo impactará una huelga indefinida?

Este mes ha habido otros dos días de huelga de médicos, los pasados 14 y 15, y habrá que ver la incidencia sobre las demoras cuando se publiquen los datos de fin de mes. Entre los sindicatos médicos a nivel nacional se baraja como muy factible una huelga indefinida en un plazo corto, en protesta contra el Ministerio de Sanidad, al que demandan un Estatuto Marco exclusivo para los médicos, y no como el actual, que aglutina a todos los profesionales sanitarios en un mismo marco normativo.