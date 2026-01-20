¿Se mezclaba en Cerredo carbón extraído ilegalmente de la mina con otro de León? Un transportista admite portes de Fabero a Degaña

¿Se camuflaba carbón extraído ilegalmente en Cerredo con otro procedente de Fabero? Esa es una de las preguntas que tratan de averiguar los grupos parlamentarios en la comisión de investigación de la Junta que indaga el accidente minero en el que fallecieron cinco trabajadores, el pasado marzo, cuando presuntamente realizaban una extracción irregular de antracita en la mina de Degaña.

El presidente de Casintra, Manuel Rodríguez, ha comparecido esa mañana en la comisión y trasladó al grupo Vox varias facturas y albaranes en la que constan portes realizados por la cooperativa entre Fabero y Cerredo. En Fabero (León) existía un gran depósito de carbón procedente del cerrado pozo Alicia del que fue titular Victorino Alonso.

En el entorno del pozo quedaron unas 75.000 toneladas, que se incluyeron en el concurso de acreedores de la extinta Uminsa. Adquirió los derechos sobre ese material la empresa Minarsa, de la que era apoderado Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, el hombre tras Combayl y Blue Solving, que fueron titulares de los derechos mineros de la mina de Cerredo.

Pero se produjo un conflicto al constatarse que finalmente solo se contabilizaban depositadas 40.000 toneladas, lo que inició una batalla entre Alonso y Minarsa. Minarsa no pudo llevarse las primeras 200 toneladas hasta el 18 de febrero de 2025.

La clave de las facturas y albaranes que se incorporarán a la documentación de la comisión parlamentaria, a petición del diputado Gonzalo Centeno, está en las fechas y en la coincidencia con una denuncia ciudadana formulada al Principado y que quedó olvidada en una cuenta de correo de la dirección general de Minas.

El presidente de Casintra ha constatado que realizó transportes de carbón de Fabero por encargo de García Munté y que distribuyó ese carbón a los puertos de Gijón y Avilés, y también a Cerredo. Precisamente la denuncia anónima señalaba que días antes del accidente del 31 de marzo de 2025 “estaban llegando camiones cargados con carbón de Fabero y en Cerredo descargaban, lo mezclaban en la plaza (con carbón extraído en Cerredo) y lo enviaban para el Puerto del Musel en el Muelle Norte”.

Fue ese correo posterior al accidente, del que informó LA NUEVA ESPAÑA, el que puso en alerta al Principado y permitió constatar que otra denuncia anterior del mismo ciudadano, en octubre de 2023, ya advertía de la explotación y extracción de carbón en el tercer piso de la mina, donde no existía ningún permiso. Pero esa denuncia, que el Servicio de Atención Ciudadana del Principado remitió a un correo genérico de la dirección general de Minas, nunca se abrió por un problema informático.

Precisamente en ese tercer piso se produjo el accidente mortal. El presidente de Casintra aportó una factura de transporte de carbón a Cerredo fechada el 31 de marzo de 2025, fecha del fatal siniestro.