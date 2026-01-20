Multado por 200 euros por no usar o encender antes de tiempo esta señalización del vehículo: la Guardia Civil vigila el frontal de los coches asturianos

Con el invierno instalado hay que tener más precaución a la hora de viajar por carretera. Las bajas temperaturas acompañadas de las inclemencias del tiempo como lluvia, nieve, heladas o niebla nos obliga a extremar la precaución y, sobre todo, cumplir con todas las normas de tráfico que nos indican, tanto por nuestra seguridad, como la de aquellos que circulan a nuestro alrededor.

En las carreteras de zonas de montaña y puertos hay que tener espacial cuidado con los densos bancos de niebla que se pueden formar y que reducen notablemente la visibilidad del trazado de la vía. Las luces antiniebla suelen utilizarse en ocasiones en las que la visibilidad es muy baja, pero no necesariamente han de utilizarse únicamente cuando hay niebla, sino que también puedes encenderlas en otras condiciones. Tal y como explican desde la propia Dirección General de Tráfico (DGT), "la mayoría de accidentes de tráfico con fallecidos a causa de la niebla se producen por un fallo humano que casi siempre tiene que ver con un frenazo imprevisto e inne­cesario, con parar en el arcén sin la conveniente señalización o con no respetar una mayor distancia de seguridad. Sin duda, esta últi­ma es la norma que antes debe­mos adoptar y adaptarla al mayor o menor espesor de la niebla y a la visibilidad resultante".

El Reglamento General de Circulación recoge en su artículo 106 todo lo relacionado con las 'condiciones que disminuyen la visibilidad': "La luz antiniebla delantera puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance. La luz antiniebla delantera solo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, reguladas en el artículo 144. La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo".

En casa de niebla es obligatorio el llevar estas luces encendidas. Pero, ojo, hay que saber cuándo ponerlas. Tal y como explican desde club RACE, "la intensidad lumínica de las luces antiniebla es mayor que las de posición, cruce o carretera; de ahí que estén especialmente diseñadas para este clima. Solo deberás encenderlas en casos muy específicos, ya que pueden deslumbrar a los demás conductores de la vía. De hecho, no llevar luces antiniebla encendidas cuando las condiciones de visibilidad las hacen necesarias se considera una infracción grave castigada con 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Por el contrario, llevarlas cuando no es necesario es una falta leve que supone hasta 100 euros de multa".