Multado con 200 euros en el paso de cebra: la desconocida sanción de la DGT que se vigila en Asturias y ya publica el BOE
Una prohibición que puede suponer hasta 100 euros si se realiza en las aceras
La movilidad sostenible está ganado terreno en las calles asturianas. Cada vez son más los usuarios que se desplazan en bicicleta o patinete por el entramado urbano. Eso sí, a veces se olvida algunas normas que están totalmente prohibidas y que pueden ser motivo de sanción.
El Real Decreto 1428/2003 —aprobando el Reglamento General de Circulación (RGC) por el que se regulan las normas de tráfico en todo el territorio español— regula con claridad la circulación de vehículos, bicicletas, peatones y espacios destinados al tránsito en vías públicas. Según el artículo 36 del RGC, los ciclos (es decir, las bicicletas) deben circular por el arcén —si este existe y es transitable— o, en su defecto, por la parte derecha de la calzada, lo que implica que las bicicletas son tratadas como vehículos a efectos de circulación, no como peatones.
Eso significa que no puede considerarse que una bicicleta tenga los mismos derechos que un peatón cuando se acerca a un paso de peatones o cruza la calzada. El capítulo dedicado a peatones del RGC distingue con precisión quién tiene derecho a usar los pasos señalizados. En su artículo 124 (sobre “Pasos para peatones y cruce de calzadas”) se establece que los peatones que deseen cruzar deben hacerlo por esos pasos, obedeciendo semáforos o señales cuando existan, y asegurándose de que es seguro cuando la señalización lo permita. Fuera de esos pasos, el peatón solo puede cruzar si no pone en riesgo ni entorpecimiento indebido a la circulación. El reglamento excluye explícitamente de la calzada a peatones o a quienes empleen bicicletas, patines u otros vehículos, salvo en zonas expresamente permitidas: “la circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales.”
En virtud del RGC, una bicicleta no tiene legalmente derecho a “cruzar como peatón” por un paso de peatones. El ciclista debe comportarse como conductor de un vehículo: circulando por la calzada o arcén, atendiendo señales de tráfico, marcas viales y normas de prioridad.
Los pasos de peatones están reservados para quienes van a pie. Cruzarlos en bicicleta —o tratarlos como un cruce de vehículo cuando no se dispone de carril bici u otra infraestructura específica— supondría ir contra la normativa.
Tal y como informan desde RACC, "circular por las aceras puede costarnos hasta 100 euros de multa, por lo que es fácil deducir que circular por un paso de peatones no será menos restrictivo". Por cruzar por un paso de peatones las sanciones pueden alcanzar 200 euros según la ordenanza, dado que la regulación municipal puede variar.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche