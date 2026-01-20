Multado con 500 euros por tener mal la pegatina del coche: la Guardia Civil vigila con lupa los cristales delanteros del coche

Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo: pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogidos examinen al detalle cada parte del coche para que este sea apto para la circulación. Desde las luces, hasta los neumáticos, todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otros dos años.

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Eso sí, la vigilancia de la Guardia civil de Tráfico se intensifica a finales de año.

Con una ITV favorable, no tendrás que pagar ninguna sanción, aunque existan defectos leves. En cambio, recibirás una multa (de 200 a 500 euros, según el caso) si te sorprenden sin haber pasado la ITV, o con un informe desfavorable o negativo. Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Y, ojo, ciruclar con una ITV desfaoravble supone una multa de 500 euros y puede llevar a la inmovilización del vehículo si no se soluciona, aunque tengas cita previa, salvo que te dirijas directamente a la estación de ITV el día y hora de tu cita. Además, no olvides que, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

No hay una cifra exacta de cuántos asturianos pasan la ITV cada año, pero se realizan alrededor de 50.000 inspecciones al mes en la región. Esto significa que, aproximadamente, unos 600.000 vehículos pasan la ITV anualmente en Asturias. Los conductores pueden comprobar cuánto tiempo les queda de la Inspección vigente a través de la app de miDGT y también en su Carpeta Ciudadana, a la que pueden accederá a través del teléfono u el ordenador.

Otra duda es, ¿pueden multarte también cuando ya estás en la propia estación ITV? Si algo está claro en todo el proceso relativo a pasar la ITV es que circular cuando está caducada o es desfavorable es motivo de sanción y los Agentes de Tráfico te multarán si te pillan por la calle circulando. Sin embargo, hay muchas personas que se preguntan acerca de la posibilidad de que te multen a la hora de llegar a la ITV. Lo cierto es que una vez llegues a la estación ITV, no recibirás sanción alguna si la tienes caducada, simplemente tendrás que pasarla como el resto de vehículos. No obstante, si te pillan de camino, aunque sea a unos pocos metros, no te librarás de la multa, por lo que te recomendamos que pases la ITV en el periodo en que corresponde o que si te ha caducado lleves tu vehículo en grúa, para no llevarte sustos.

Hay situaciones especiales que se tienen en cuenta en el decreto. Una de ellas ha considerar especialmente es el caso de vehículos que hayan sufrido algún accidente, y como consecuencia del mismo u otra causa un daño importante que pueda afectar algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por vías públicas. En estos casos, el agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que realice el informe y atestado será quien proponga la inspección del vehículo antes de su puesta en servicio después de la reparación. A estos efectos intervendrá el permiso de circulación del vehículo, remitiéndolo a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico donde haya sido matriculado el vehículo