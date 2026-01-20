El Niemeyer y Laboral lideran el aumento de visitantes a los equipamientos culturales del Principado; el Museo de Bellas Artes a la baja por primera vez en un lustro

Los equipamientos culturales gestionados por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias alcanzaron en 2025 los 1.278.323 visitantes, consolidando la tendencia al alza que mantienen desde los últimos años. El mayor aumento en el registro de visitantes se registró en el Centro Niemeyer, en Avilés, con 220.216 usuarios, un 7,6% más que en el año anterior; lo siguen, en Gijon, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, con 67.159 visitantes, un 7,22% más, y Laboral Ciudad de la Cultura, con 208.966, un 4% más que el año anterior. El Museo Arqueológico de Asturias recibió 47.110 visitantes, lo que representa un crecimiento del 2,34%.

Esos son los equipamientos que aumentan el número de visitantes, pero también hay llamativos descensos. El más reseñable el del Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, que pasa de los 145.900 en 2024 a 139.149 en 2025, un 4,63% menos, después de años de un incremento sostenido. En 2019 el Museo de Bellas Artes superó por primera vez los 100.000 visitantes anuales y tras el frenazo de la pandemia recuperó bien el tono y continuó en ascenso, en 2022 superó los 106.000 visitantes y en 2023 pasó de los 129.000.

Con un balance general positivo, las cifras de la Consejería de Cultura denotan un cambio en los intereses culturales de la población, con cierta tendencia a la descentralización y la diversificación.

Arte rupestre

El Museo del Jurásico, en Colunga, perdió visitantes en 2025, pasando de 148.343 a 139.873 y lo mismo sucedió con el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella, que cayó desde los 51.523 de 2004 a los 44.746 del pasado. También hay un ligero descenso de visitantes en el Parque de la Prehistoria de Teverga, de 16.907 a 16.668.

El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, en Oviedo, mejora sus cifras y llega a los 26.024 visitantes -en 2024 fueron 24.882- y lo mismo sucede con el Museo Barjola, en Gijón, que de los 15.876 visitantes de 2024 pasa a 16.932.

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro perdió visitantes en 2025, 1.831, hasta quedar en 11.824, pero el registro de ese año no es muy significativo porque el centro estuvo cerrado por obras durante 74 días, del 6 de enero al 21 de marzo.

Bibliotecas al alza

Al alza los usuarios de las bibliotecas de la red regional, la Ramón Pérez de Ayala -en 2023 se reorganizó el sistema de conteo- y Jovellanos, con 208.860 y 121.938 usuarios respectivamente, lo que supone un elevado crecimiento, del 17,52% y el 8,34%. El número de usuarios de las bibliotecas y los archivos gestionados por la Consejería de Cultura, así como los participantes en las actividades del Real Instituto De Estudios Asturianos (Ridea), creció un 14% hasta llegar a los 339.656. Estos centros, reseña la Consejería de Cultura, mantuvieron en 2025 "una intensa programación en forma de exposiciones temporales, programas de cuentacuentos, clubes de lectura y ciclos de conferencias".

'Llei de Cultura'

"El balance de 2025 refleja el esfuerzo sostenido por garantizar una programación diversa, accesible y de calidad", subraya la Consejería de Cultura.

La Consejería de Cultura enmarca esta tendencia al alza en el número de visitantes y usuarios de los equipamientos culturales regionales en "el proceso de elaboración de la futura 'Llei de Cultura y Identidá del Principáu d’Asturies', una norma pionera que blindará por primera vez los derechos culturales de la ciudadanía", que "contribuirá a modernizar el sistema público de cultura".

"La ley reforzará el acceso, la participación y la creación cultural en toda la comunidad e integrará los sistemas públicos de museos, bibliotecas y archivos, además de impulsar nuevos instrumentos de gobernanza y colaboración", añade y sostiene que "el crecimiento sostenido de visitantes a los museos y equipamientos culturales refleja el impacto positivo de las políticas públicas y anticipa el papel central que la cultura tiene como derecho, bien común y eje de cohesión social en Asturias".