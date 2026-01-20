Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías
Una medida que ya se ha aplicado en algunas carreteras de la región donde tradicionalmente se conducía a 120 kilómetros por hora
El Gobierno está aplicando un nuevo limite de velocidad que tendrán que respetar los conductores en determinadas vías y que afecta a los conductores asturianos. De hecho, esta medida ya se ha aplicado ya en algunas carreteras de la región donde tradicionalmente se conducía a 120 kilómetros por hora.
Y es que, sobre todo en este 2026, va a haber tramos de autovía donde la velocidad máxima se reduzca a 100 kilómetros por hora. Actualmente ya tenemos varios ejemplos en Asturias, concretamente en la "Y", en el nuevo tramo junto a Oviedo donde se ampliaron los carriles. Una vez que se abrió, ese tramo contaba con la limitación de 100 kilómetros por hora.
Pero también ocurre lo mismo en el desvío a Avilés en la autovía A8, donde también se ha reducido la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora.
Esta situación se dará también en el resto del país, y van a resultar afectados por ella los segmentos con alta densidad de circulación, accesos frecuentes, trazados complejos o un historial elevado de siniestros.
El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad en las carreteras, y responde a una petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer las carreteras más seguras.
Velocidad máxima
Eso sí, seguirá habiendo tramos donde la velocidad máxima siga siendo los 120 kilómetros por hora.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche