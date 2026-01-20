Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías

Una medida que ya se ha aplicado en algunas carreteras de la región donde tradicionalmente se conducía a 120 kilómetros por hora

Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías

Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías / Freepik

Benito Domínguez

El Gobierno está aplicando un nuevo limite de velocidad que tendrán que respetar los conductores en determinadas vías y que afecta a los conductores asturianos. De hecho, esta medida ya se ha aplicado ya en algunas carreteras de la región donde tradicionalmente se conducía a 120 kilómetros por hora.

Y es que, sobre todo en este 2026, va a haber tramos de autovía donde la velocidad máxima se reduzca a 100 kilómetros por hora. Actualmente ya tenemos varios ejemplos en Asturias, concretamente en la "Y", en el nuevo tramo junto a Oviedo donde se ampliaron los carriles. Una vez que se abrió, ese tramo contaba con la limitación de 100 kilómetros por hora.

Una conductora.

Una conductora. / Freepik

Pero también ocurre lo mismo en el desvío a Avilés en la autovía A8, donde también se ha reducido la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora.

Esta situación se dará también en el resto del país, y van a resultar afectados por ella los segmentos con alta densidad de circulación, accesos frecuentes, trazados complejos o un historial elevado de siniestros.

El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad en las carreteras, y responde a una petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer las carreteras más seguras.

Velocidad máxima

Eso sí, seguirá habiendo tramos donde la velocidad máxima siga siendo los 120 kilómetros por hora.

Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías

Ojo conductores asturianos, el nuevo límite de velocidad que tendrán que respetar en determinadas vías

