La oposición reclama al Principado más "firmeza" contra el "modelo Montero" de financiación y pasar "de las palabras a los hechos"

El nuevo modelo de financiación planteado por el Ministerio de Hacienda ha conseguido una circunstancia que pocas veces se da, que todos los grupos parlamentarios asturianos estén de acuerdo. El rechazo de Asturias es prácticamente unánime al acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, como quedó escenificado este martes en la Mesa de Financiación, presidida por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y que reúne a todos los partidos salvo a Vox. Sin embargo, tiene matices.

El Gobierno regional trasladó a los grupos políticos su intención de votar no a la propuesta e insistió en la necesidad de comenzar a negociar a partir de la propuesta que ya está encima de la mesa. Una decisión que rechazó el PP, pero de la que serían partidarios el resto de partidos (Convocatoria, Foro y el equipo de Covadonga Tomé). La oposición reclamó, además, más firmeza, una hoja de ruta y pasar de las palabras a los hechos.

La socialista Dolores Carcedo insistió en que “este modelo no le vale a Asturias” y afirmó que ahora lo que toca es comenzará a trabajar para conseguir su modificación. La diputada defendió que el Principado “tiene que marcar su posición y hacer valer sus intereses en el proceso” en las distintas mesas de negociación que se abran, y dejó claro que esa es la posición “mayoritaria” de la Mesa de Financiación.

“Lo que no vamos a hacer en esta mesa de financiación es defender los intereses del Partido Popular, esos intereses los defenderán ellos y tienen otros foros y otros marcos como fue la ‘Declaración de Zaragoza’”, afirmó.

El PP pide "pasar de la palabra a los hechos"

Luis Venta, diputado del PP, exigió al Principado “pasar de la palabra a los hechos”, demostrando “un rechazo frontal” allí donde se vaya a debatir el modelo de financiación. Y pidió hacerlo sin “aderezar con tiritas la cuestión”, reflejando el rechazo de su partido a negociar sobre la propuesta acordada con ERC.

Para los populares “no es un buen inicio ni en las formas ni en el fondo y, por tanto, lo que exigimos al Gobierno de Barbón es que sea contundente a la hora de oponerse frente este acuerdo que se ha planteado”.

“Este planteamiento que nos hace el Gobierno central, fruto de ese acuerdo izquierdo-republicano-independentista con Sánchez, tiene que acabarse. Hay que partir de un nuevo modelo y que se respeten los acuerdos que en esta Junta General se llevan desarrollando en cuanto a la financiación autonómica”, afirmó.

Para el popular, el acuerdo tal como esta redactado actualmente es “una enmienda a la totalidad” a todos los consensos a los que ha llegado Asturias en esta materia, pues contempla la ordinalidad, disminuye el peso de la vejez a la hora de calcular la población ajustada e incorpora fondos como el de las pymes o el del cambio climático que están pensados para favoreces al Mediterráneo”.

Lo intereses de Asturias

Para Convocatoria por Asturias la reunión fue “enormemente productiva”. “Es un modelo que tiene elementos positivos, desde luego aporta más fondos para las comunidades autónomas y para financiar nuestro estado del bienestar, pero también tiene elementos que tenemos que negociar y que tenemos que sentarnos a pelear en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y con el Ministerio de Hacienda”, afirmó Xabel Vegas.

En este sentido, insistió en que es imprescindible que el proceso de negociación tenga en cuenta de manera específica la realidad de Asturias, el coste de sus servicios públicos y la garantía de los derechos de la ciudadanía asturiana.

El pesimismo de Foro

Muy pesimista sobre las opciones de Asturias se mostró el diputado de Foro, Adrián Pumares. “Desde luego, somos pesimistas en relación con el resultado y en relación con lo que pueda conseguir el Gobierno del Principado”, reconoció. Ahora, añadió desligándose de la posición del PP, “evidentemente la obligación del Principio de Asturias es trasladar sus propuestas de cara a la reforma del modelo, propuestas que están claras ya en ese acuerdo de la pasada legislatura”.

Pumares también hizo hincapié en que la ministra María Jesús Montero será la próxima candidata del PSOE a Andalucía por lo que “no sabemos quién va a liderar este proceso”.

Más firmeza en el rechazo

Sustituyendo a Covadonga Tomé acudió Laura Tuero, integrante de su equipo y de la marca Somos que lidera la diputada, quien adelantó que prepararán sus propuestas para que el Ejecutivo las tenga en cuenta a la hora de abordar la negociación.

“Pedimos a Adrián Barbón que tenga firmeza ante el Gobierno central para conocer la hoja de ruta y poder trabajar con decisiones que sean verdaderamente consensuadas en la defensa de los intereses de los asturianos, porque lo que estamos viendo es que no se recogen precisamente cuestiones históricas que reclamamos como es la dispersión demográfica y el envejecimiento de la población”, indicó.