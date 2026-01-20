Oviedo, entre las ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación: este es el precio medio

Oviedo figura entre la quincena de ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa difundido este martes.

El informe, titulado "Viviendas compartidas en España en 2025" y elaborado a mitad del año recién concluido, indica que el arrendamiento de una habitación en la capital de Asturias cuesta una media de 318 euros al mes.

Esto implica que Oviedo sea, según Fotocasa, la decimoquinta ciudad española con el alquiler por estancia más asequible. La lista está encabezada por Alcoy (Alicante), donde el precio medio es de 324 euros, y le siguen las siguientes: Jaén (261 euros), Córdoba (282), Cuenca (284), Albacete (294), Orense (295), Talavera de la Reina (297), Elche (301), Salamanca (302), Jerez de la Frontera (305), Castellón (307), Cartagena (314), Almería (315), León (317) y Oviedo (318).

Pese a esta presencia entre las capitales donde alquilar una habitación es menos gravoso para el bolsillo, los precios (tanto de los arrendamientos por estancia como de la vivienda en general) se han disparado en la última década tanto en el conjunto de España como en Asturias. En Oviedo lo han hecho en torno a un 50% desde 2015, y en Asturias, más del 90%, es decir, casi el doble. En comparación con 2024, alquilar habitaciones en Oviedo es un 4,2% más caro.

Por su parte, las quince ciudades donde más cuestan los arrendamientos por estancia son: Sant Cugat del Vallès (722 euros), Barcelona (666), Bilbao (638), Madrid (633), Villaviciosa de Odón (593), Palma de Mallorca (590), Pozuelo de Alarcón (580), L'Hospitalet de Llobregat (567), Cerdanyola del Vallès (557), San Sebastián (549), Getafe (522), Málaga (510), El Prat de Llobregat (507), Santa Cruz de Tenerife (504) y Pamplona (503).