Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Oviedo, entre las ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación: este es el precio medio

Pese a figurar entre los más asequibles, los arrendamientos son un 50% más caros que hace una década

Calle Palacio Valdés de Oviedo, estas pasadas Navidades.

Calle Palacio Valdés de Oviedo, estas pasadas Navidades. / Mario Canteli

Yago González

Yago González

Oviedo

Oviedo figura entre la quincena de ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa difundido este martes.

El informe, titulado "Viviendas compartidas en España en 2025" y elaborado a mitad del año recién concluido, indica que el arrendamiento de una habitación en la capital de Asturias cuesta una media de 318 euros al mes.

Esto implica que Oviedo sea, según Fotocasa, la decimoquinta ciudad española con el alquiler por estancia más asequible. La lista está encabezada por Alcoy (Alicante), donde el precio medio es de 324 euros, y le siguen las siguientes: Jaén (261 euros), Córdoba (282), Cuenca (284), Albacete (294), Orense (295), Talavera de la Reina (297), Elche (301), Salamanca (302), Jerez de la Frontera (305), Castellón (307), Cartagena (314), Almería (315), León (317) y Oviedo (318).

Pese a esta presencia entre las capitales donde alquilar una habitación es menos gravoso para el bolsillo, los precios (tanto de los arrendamientos por estancia como de la vivienda en general) se han disparado en la última década tanto en el conjunto de España como en Asturias. En Oviedo lo han hecho en torno a un 50% desde 2015, y en Asturias, más del 90%, es decir, casi el doble. En comparación con 2024, alquilar habitaciones en Oviedo es un 4,2% más caro.

Por su parte, las quince ciudades donde más cuestan los arrendamientos por estancia son: Sant Cugat del Vallès (722 euros), Barcelona (666), Bilbao (638), Madrid (633), Villaviciosa de Odón (593), Palma de Mallorca (590), Pozuelo de Alarcón (580), L'Hospitalet de Llobregat (567), Cerdanyola del Vallès (557), San Sebastián (549), Getafe (522), Málaga (510), El Prat de Llobregat (507), Santa Cruz de Tenerife (504) y Pamplona (503).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  3. Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  6. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  7. Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
  8. El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche

Los desvíos de vía de la zona del accidente ferroviario de Adamuz fueron fabricados en Asturias

Los desvíos de vía de la zona del accidente ferroviario de Adamuz fueron fabricados en Asturias

Si tienes menos de 36 años y un alquiler de 600 euros, esto te interesa: el Principado abre una nueva línea de ayudas (y se conceden por orden de llegada)

Si tienes menos de 36 años y un alquiler de 600 euros, esto te interesa: el Principado abre una nueva línea de ayudas (y se conceden por orden de llegada)

Multado con 200 euros por no usar o encender antes de tiempo esta señalización del vehículo: la Guardia Civil vigila el frontal de los coches asturianos

Multado con 200 euros por no usar o encender antes de tiempo esta señalización del vehículo: la Guardia Civil vigila el frontal de los coches asturianos

Multado motorista con 600 euros por no llevar el papel actualizado: la Guardia Civil ya vigila la clásica carpetilla en las maletas de las motos asturianas

Multado motorista con 600 euros por no llevar el papel actualizado: la Guardia Civil ya vigila la clásica carpetilla en las maletas de las motos asturianas

Oviedo, entre las ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación: este es el precio medio

Oviedo, entre las ciudades españolas donde es más barato alquilar una habitación: este es el precio medio

La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"

La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"

Relevo en la presidencia de ANPE Asturias: Gumersindo Rodríguez deja la presidencia tras 24 años y le sustituye Mariela Fernández

¿Se mezclaba en Cerredo carbón extraído ilegalmente de la mina con otro de León? Un transportista admite portes de Fabero a Degaña

¿Se mezclaba en Cerredo carbón extraído ilegalmente de la mina con otro de León? Un transportista admite portes de Fabero a Degaña
Tracking Pixel Contents