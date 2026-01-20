Un padre asturiano fallece y no deja testamento a sus hijos: el conflicto por lo que recibe cada uno

Qué ocurre en caso de fallcer sin haber hechio testamento? En muchas ocasiones, el repentinio fallecimiento de una persona se produce antes de que haya podido poner en orden el reparto de sus bienes entre sus congéneres.

El testamento es un documento donde una persona expresa cómo desea que se repartan sus bienes una vez ha muerto, mientras que la herencia es el conjunto de bienes y derechos que los herederos reciben, ya sea a través de un testamento o sin él.

Los expertos en herencias recomiendan siempre hacer testamento, pues en caso de no existir, será la ley la que decidirá sobre el destino de los bienes del fallecido. Se trata de la mejor manera de manifestar la voluntad de la persona, ya que se hace constar de forma legal la voluntad, facilitando la transmisión de los bienes y evitando problemas a familiares y allegados. Por lo tanto, una herencia testada se rige por la voluntad del fallecido, expresada a través del testamento, y la intestada la regula la Ley, prescindiendo de la voluntad del causante.

Pero, ¿qué ocurre si no se ha hecho testamento? Pongamos el caso de un supuesto padre de asturiano que fallece y no ha dejado este documento preparado. En este caso la ley prevé que la herencia se transmita a los familiares más cercanos del difunto, poniendo como límite el cuarto grado de parentesco en línea colateral (primos e hijos de sobrinos), y estableciendo una prelación entre los distintos niveles, de modo que los parientes de grado más próximo excluyen a los más lejanos. Con un testamento de por medio, el difunto ha redactado un testamento indicando cómo quiere proceder a la repartición, manifestando sus últimas voluntades.

A falta de testamento, los primeros en la línea de sucesión son los hijos, que lo heredan todo a partes iguales, y no existe posibilidad de decidir qué bienes corresponden a cada hijo, ni de favorecer a uno frente al resto. Tampoco hay posibilidad de dejar ningún bien en herencia a otra persona. En el caso de no haber testamento, la sucesión será intestada y por lo tanto hay que acudir a un notario o ante el juez, dependiendo de donde sea el fallecido para pedir un expediente de declaración de herederos. También se recurrirá a este expediente en el caso de producirse una anulación del testamento o por renuncia de la herencia por parte de los herederos nombrados en el testamento.

Asturias es una de las regiones donde el impuesto de Sucesiones ha generado más controversia, sobre todo desde que en 2017 el caso de Clavelina García, una mujer de Pola de Siero que se vio obligada a abonar 80.000 euros tras la muerte de su hermano, desatara una movilización popular que desembocó en una manifestación de 2.000 personas frente a la Junta. Ese año se elevó el mínimo exento para los herederos del grupo II (cónyuges y descendientes mayores de 21 años) hasta los 300.000 euros, lo que cubre la mayoría de las transmisiones. Desde entonces, el tributo –cuyo impacto recaudatorio, de unos 100 millones de euros al año, es discreto– ha sido un elemento incómodo en el diálogo entre los gobiernos socialistas (primero de Javier Fernández, ahora de Adrián Barbón) y los empresarios, aunque sin que ninguna de las partes elevara excesivamente el tono.

El factor más espinoso a la hora de analizar el impuesto es el tipo de contribuyentes que lo abonan. Barbón suele esgrimir que sólo lo declara el 0,7% de la población asturiana, es decir, los "grandes patrimonios". Asimismo, el presidente insiste en que el impuesto está exento hasta los 300.000 euros (más la vivienda habitual) y que en comunidades como Madrid, pese a estar bonificado al 99%, "lo pagan todos los ciudadanos con independencia de su nivel de renta".