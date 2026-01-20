El Principado, tajante sobre el modelo de financiación presentado por Montero: "Votaremos no"

El Gobierno de Asturias ha querido acabar con las dudas sobre cuál es su posición concreta ante el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ministerio de Hacienda: un rotundo rechazo. El Ejecutivo votará no al planteamiento presentado por María Jesús Montero si se presenta tal como está redactado actualmente. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se mostró este martes muy contundente sobre la postura del Principado y reconoció que “Asturias pierde con la propuesta”, pero insistió en que “hay que aprovechar la ventana que se abre para negociar” y conseguir que se incluyan los intereses de la región.

Peláez fue también muy duro con el Partido Popular, que este fin de semana se había comprometido a presentar un modelo alternativo, pero que solo anunció “un refrito de los intereses de las comunidades, a veces contrapuestos”. Así, animó a la oposición a unirse a este diálogo y, especialmente al PP de Asturias, a defender el acuerdo de la Mesa de Financiación.

¿Cuáles son las razones para votar no?

La razón del rechazo asturiano es principalmente su desacuerdo con los criterios establecidos para el reparto. “En el marco, por ejemplo, de la población ajustada, el envejecimiento pierde un 1,5% de representatividad, lo cual va en contra de los intereses del Principado para garantizar la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales que gestionamos”, explicó Peláez.

La orografía tampoco aparece reconocida en la población ajustada. “No es lo mismo prestar servicios sanitarios a una población envejecida en alguna zona densamente poblada, como el Llano en Gijón, a prestar esos mismos servicios en Somiedo o en otras zonas montañosas”, explicó el consejero.

Y un tercer punto, el modelo no incluye garantías de sostenibilidad a medio y largo plazo para la prestación de los servicios públicos fundamentales. Además, en lo que respecta al fondo para el cambio climático los criterios tampoco “responden a la realidad asturiana”. El Gobierno regional entienden “todas las comunidades autónomas, como mínimo, están afectadas por igual”, y que no hay que obviar los incendios de este verano en Asturias, aparte de otras cuestiones relacionadas con el despoblamiento.

Criticas al “no” modelo del PP

Guillermo Peláez aprovechó la ocasión para analizar la “Declaración de Zaragoza” presentada este fin de semana por el PP: “No contiene ni un solo dato ni un solo número ni una sola cifra ni una sola medida, absolutamente nada. Es una propuesta vacía, no es más que una declaración de intenciones. “Invitamos es a las comunidades autónomas del Partido Popular a que negocien también la reforma del modelo, a que hagan valer también sus intereses y que aprovechen esta ventana de oportunidad, porque es necesario reformar el modelo”, animó.

¿Tiende el modelo a la ordinalidad?

El Gobierno de Asturias también ve en el modelo una tendencia a la ordinalidad, “incompatible con lo que para nosotros debe ser un sistema de financiación autonómico que no puede tener ningún tope a la solidaridad cuando su objetivo fundamental es ofrecer los recursos necesarios para prestar servicios públicos en un plano de equidad en todo el territorio”.

Es verdad, reconoció Peláez, que “Cataluña cumple escrupulosamente con la ordinalidad; es la tercera en dar y la tercera en recibir. Pero de toda la documentación técnica que nos han facilitado en ningún caso aparece explícitamente que el principio de ordinalidad está garantizado para Cataluña”. A su juicio, esta medida se da como “consecuencia del reparto de fondos”.

Una negociación "muy dura"

Peláez insistió en que el Gobierno asturiano pretende aprovechar la oportunidad que se abre para lograr un modelo de financiación beneficioso para la región, aunque reconoció que va a ser “una negociación muy dura que puede no llegar a buen puerto”. Y, si definitivamente la propuesta de Montero tampoco cumple “con nuestros acuerdos y, por tanto, no representa los intereses de Asturias, también votaremos no”.

“Lo más inteligente, como han venido reivindicando en los últimos días tanto Ángel de la Fuente, desde FEDEA, como el propio profesor Pandiello (ambos a través de LA NUEVA ESPAÑA), es negociar para defender los intereses de Asturias, porque hay que aprovechar también la oportunidad que se abre”, defendió el consejero de Hacienda. Peláez recordó que el modelo lleva caducado desde 2014 y que desde entonces todas las comunidades han reclamado su actualización. Pero para comenzar la negociación antes “es necesario que haya un documento sobre el que poder negociar” que ahora se “ha puesto sobre la mesa” y sobre el que el Principado comenzará a negociar.

¿Cómo sería el futuro de Asturias si el modelo sale adelante?

El Gobierno regional ha analizado a las circunstancias en las que acabaría la región si finalmente el modelo de Montero sale adelante. “Cuando se aprobó el modelo en el 2009, Asturias recibía el 108% de la media por habitante ajustado. A día de hoy estamos recibiendo el 101%. Es decir, ha habido una evolución negativa de Asturias, que ha perdido peso relativo en el reparto de la tarifa. En la propuesta que nos hace el Ministerio de Hacienda, Asturias recibiría el 95% de la media por habitante ajustado. Para que nos demos cuenta de por qué rechazamos expresamente la propuesta que nos plantea el Gobierno de España. Si aplicamos la misma lógica sobre el anterior modelo al nuevo, en una evolución de 10 años estaríamos en el torno del 90%”, explicó Peláez.

El Ejecutivo regional reivindica que el sistema incluya garantías adicionales de suficiencia dinámica, es decir, que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas en un medio y largo plazo.

¿Cuáles son las comunidades que más ganan?

Asturias “pierde”, mientras las comunidades autónomas que más ganan son, “claramente, Andalucía en términos absolutos y, en términos relativos, Valencia, Murcia y Cataluña. También Baleares aparece muy beneficiada por este modelo, es decir, las comunidades autónomas del Mediterráneo”. Por el contrario, las comunidades del Noroeste, que comparten una serie de circunstancias y de singularidades, “entendemos que no aparecen representadas en este modelo que nos propone el Ministerio de Hacienda”.