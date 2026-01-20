Protección civil pide a los ciudadanos "asegurar puertas y ventanas" y la DGT alerta que "un vehículo cerrado puede ser un buen refugio": así afecta a los asturianos lo que va llegar

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene hasta este martes la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry', según ha informado el organismo este lunes.

En este sentido, recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales. Dado el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos, aconseja además mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos. Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos. Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmente, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

Según la previsión de la Aemet, el Principado se encuentra en aviso amarillo por fenómenos costeros y permanecerá así hasta el jueves, cuando la cosa se complicará y el aviso pasará a ser naranja en todo el litoral asturiano. Esto significa, en sus propias palabras, que hay un "peligro importante" por fenómenos costeros. En la costa gallega, el aviso será rojo.