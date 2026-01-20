Relevo en la presidencia de ANPE Asturias: Gumersindo Rodríguez deja la presidencia tras 24 años y le sustituye Mariela Fernández

Gumersindo Rodríguez, dirigente histórico del sindicato educativo ANPE en Asturias, pone fin a 24 años en el cargo de presidente, al que accedió en 2002.

Le releva Mariela Fernández Martínez, quien ha subrayado que “comienza una legislatura que tiene como eje central seguir trabajando para el profesorado de la educación pública desde la independencia, coherencia y profesionalidad que definen a ANPE”.

"El relevo es fruto de la evolución natural de la vida: es necesario dejar paso a las nuevas generaciones", ha declarado Gumersindo Rodríguez a LA NUEVA ESPAÑA. Se va tranquilo porque "al frente de ANPE queda un equipo humano joven, pero con experiencia, y comprometido con los valores del sindicato; les auguro grandes éxitos".

El profesor Rodríguez continúa en el Comité Ejecutivo de ANPE Asturias y sigue teniendo responsabilidades en la organización a nivel nacional.

"Defensa del profesorado"

El Consejo Sindical Autonómico de ANPE Asturias, reunido el pasado sábado 17 de enero, ha renovado su Secretariado Permanente y su Comité Ejecutivo, "marcando el inicio de una nueva etapa en la defensa del profesorado asturiano y de la enseñanza pública".

La nueva presidencia la asume Mariela Fernández Martínez, quien estará acompañada por un equipo que combina experiencia y renovación. El Secretariado queda integrado por Rodrigo Sánchez Coalla (Vicepresidencia y Acción Sindical), Javier Pérez-Landaluce Uncilla (Organización), César González González (Finanzas), Guillermo Méndez González (Comunicación), Pablo Álvarez Murias (Acción Social), Francisco José Suárez Cuervo (Formación) y Beatriz García Pallo (Actas).

Integración en el grupo A1

El Consejo Sindical, compuesto por 84 delegados y delegadas que representan a todos los cuerpos docentes Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Artísticas, Conservatorio, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional, ha ratificado la hoja de ruta del sindicato para los próximos años. Bajo el lema “El valor de la profesión docente”, ANPE Asturias centrará su acción "en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado, así como en el fortalecimiento del sistema educativo público".

Como reivindicaciones pendientes, el Consejo Sindical destacó, entre otras, la integración de todos los docentes en el grupo A1, la actualización de normativa que regula el funcionamiento de los centros, reducción de la tasa de interinidad a través de plantillas estables, el fortalecimiento de la figura docente ante aulas cada vez más complejas y el desbloqueo del tercer tramo de evaluación docente.