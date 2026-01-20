Si tienes menos de 36 años y un alquiler de 600 euros, esto te interesa: el Principado abre una nueva línea de ayudas (y se conceden por orden de llegada)
El Bono Alquiler Joven del Principado, con un plazo de solicitud abierto hasta febrero de 2026, podrá recibirse durante un máximo de 24 meses.
El Principado destinará 6,6 millones de euros para financiar el Bono Alquiler Joven, una ayuda para que los menores de 36 años puedan pagar el alquiler de una vivienda o una habitación. La convocatoria, publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), contempla una cuantía de 250 euros al mes que podrán percibirse durante un máximo de 24 meses siempre y cuando no se supere el importe del alquiler.
La subvención está dirigida a personas mayores de edad que no hayan cumplido 36 años en el momento de solicitarla. Entre los requisitos figura que el alquiler mensual debe ser, como máximo, de 600 euros si se trata de una vivienda completa, o de 300 euros si es una habitación. En el caso de viviendas con garaje, trastero u otros anejos incluidos en el precio, estos importes no se tienen en cuenta como parte del alquiler subvencionable. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 19 de febrero de 2026. Las ayudas se concederán por orden de llegada de las solicitudes, hasta que se agote el presupuesto. La subvención solo podrá abonarse previa justificación del pago de la renta. La convocatoria permite financiar las rentas con efectos desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025. Toda la información y el formulario de solicitud están disponibles en la sede electrónica del Principado de Asturias, desde donde también puede tramitarse la petición por internet.
