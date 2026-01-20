La Universidad de Oviedo difunde su saber: seis revistas de la institución académica renuevan su sello de calidad nacional

La Universidad de Oviedo difunde su saber a través de varias revistas, algunas de ellas de notable prestigio. Seis publicaciones de la Universidad de Oviedo han logrado renovar el sello de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que reconoce las buenas prácticas editoriales y científicas de las revistas nacionales.

La novena edición del Proceso de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de Revistas Académicas Españolas, correspondiente al año 2025, ha evaluado un total de 742 revistas, de las que 585 han obtenido el distintivo (105 lo han obtenido por primera vez y 480 lo han renovado).

En esta nueva edición se ha reforzado el peso de los criterios de calidad relacionados con las prácticas de ciencia abierta, la ética en la publicación y la internacionalización, así como la integración de la perspectiva de género en la gestión editorial y los contenidos científicos. En el caso de las revistas editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, han obtenido el distintivo Archivum, Aula Abierta, la Revista Internacional de Derecho Romano (RIDROM), Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, Ería y Liño. Las tres primeras han recibido, además, una mención de buenas prácticas editoriales en materia de género.

Veintiocho revistas científicas

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo edita un total de 28 revistas científicas, accesibles en el portal REUNIDO, que cuentan con diferentes reconocimientos, algunos de carácter internacional. Algunas de ellas se publican en diferentes idiomas (inglés, asturiano, portugués, francés e italiano), además de contar con indexación en bases de datos e indicadores de calidad como SCOPUS, SJR o DOAJ, entre otros.

Las revistas de la Universidad de Oviedo que renovaron su sello de calidad de FECYT en 2025 son las siguientes:

Archivum. Fundada en 1951 por los profesores Emilio Alarcos y José María Martínez Cachero, Archivum es una de las revistas históricas de la Universidad de Oviedo y estuvo durante décadas vinculada a la antigua Facultad de Filosofía y Letras, quedando posteriormente adscrita a la Facultad de Filología. En la actualidad, mantiene su especialización en los estudios filológicos y publica artículos científicos y reseñas sobre lenguas y literaturas clásicas y modernas, con una orientación académica dirigida a investigadores especializados. De periodicidad anual, publica preferentemente en español, aunque admite trabajos en otras lenguas modernas y en asturiano.

Aula Abierta. Aula Abierta, fundada en 1973, es una de las revistas científicas sobre educación más veteranas de España. Nació con el objetivo de difundir investigación educativa de calidad y ha ido adaptando su periodicidad a lo largo del tiempo, consolidándose desde 2018 como una revista trimestral con cuatro números anuales. Publica artículos inéditos de carácter empírico o teórico en el ámbito de la educación, en español o inglés, dirigidos tanto a investigadores como a profesionales del sector, y en menor medida trabajos sobre innovación educativa o metodología.

Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII. Los Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, publicados desde 1991 por el Instituto Universitario Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo, son continuadores de una sólida tradición editorial iniciada con el Boletín de Estudios del Siglo XVIII, fundado en 1973. Se trata de una revista científica interdisciplinar dedicada al estudio del siglo XVIII en el ámbito español e hispanoamericano, que incluye secciones monográficas, trabajos de temática abierta, edición crítica de fuentes y documentos y reseñas bibliográficas. De periodicidad anual, con aparición en el segundo semestre del año, publica principalmente en castellano, aunque admite otras lenguas de forma justificada, y no aplica tasas a los autores.

Ería. Ería, fundada en 1980, es una revista científica de geografía que desde sus inicios ha apostado por el rigor académico, la calidad formal de los trabajos y una cuidada representación gráfica. Concebida como un instrumento colectivo al servicio de la comunidad geográfica, difunde resultados de investigación originales en el ámbito académico y profesional de la disciplina. De periodicidad cuatrimestral, acepta trabajos inéditos en español, francés o inglés y se dirige a investigadores y especialistas en geografía, consolidándose como un referente en la difusión del conocimiento geográfico.

Liño. Fundada en 1980, Liño es una revista científica de periodicidad anual dedicada a la investigación en Historia del Arte, Arquitectura y Patrimonio Cultural, incluyendo la teoría del arte y la cultura visual. Dirigida a especialistas e investigadores, publica exclusivamente trabajos originales e inéditos, así como proyectos arquitectónicos y recensiones bibliográficas, abarcando todas las épocas y manifestaciones artísticas. Liño garantiza el acceso libre e inmediato a todos sus contenidos en edición electrónica y no aplica costes de publicación a los autores, reforzando su compromiso con la difusión abierta de la investigación.

Revista Internacional de Derecho Romano (RIDROM). La Revista Internacional de Derecho Romano (RIDROM) fue creada en 2008 por iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano y la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la dirección del profesor Gustavo Raúl de las Heras Sánchez durante más de catorce años. Concebida como una publicación científica electrónica de referencia, tiene como objetivo difundir investigaciones de calidad sobre Derecho Romano y su recepción, con una clara vocación internacional y sin fronteras geográficas. RIDROM somete sus trabajos a evaluación por especialistas de reconocido prestigio y goza de una sólida reputación académica en el ámbito de la tradición romanística.

Junto al sello a estas revistas, el Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo (RUO) ha obtenido el Distintivo de Calidad de Repositorios de Acceso Abierto FECYT 2025 y la Mención de Buenas Prácticas en Gestión de Datos de Investigación. Tras participar con éxito en la prueba piloto, llevada a cabo por FECYT en el 2024, RUO ha conseguido mantener las exigencias de calidad este año 2025.