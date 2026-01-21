Agenda: qué hacer hoy miércoles 21 de enero en Asturias

Oviedo

Sobrevivir al trumpismo

El economista Juan Torres analiza hoy, a las 19.30 horas los efectos del trumpismo en la economía. Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro del Consejo de la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) y autor de "Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra", será presentado por Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo. Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo de piano

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas una nueva cita del Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano, dentro de las Jornadas de Piano (JP), con un recital protagonizado por Daniel Lozakovich, al violín, y David Fray, al piano. Entradas a la venta en la página web del Ayuntamiento y en taquilla antes del espectáculo.

Reino Astur

A las 19.00 horas tendrá lugar el primer "Encuentro con la Historia del Reino" de 2026, organizado por la Asociación de Amigos del Reino Astur (AARA), en la sala de formación (segunda planta) del Colegio de Abogados de Oviedo, bajo el título "Orígenes de los reyes de Asturias: una genealogía obrante en el cartulario de Santo Toribio de Liébana", una charla que será impartida por el abogado Esteban Aparicio Bausili y presentada por Inés Arroni, vocal de la Junta de la asociación, con entrada libre hasta completar el aforo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1, Oviedo) acoge a las 19.00 horas, la presentación de la novela "La raposa", de Santos Morán, en un acto en el que el autor estará acompañado por Tomás Fernández y David Serna.

Exposición fotográfica

El centro social de "Villa Magdalena", situado en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta el día 21 de enero la exposición fotográfica "Emovere", compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas actúa el guitarrista Andrés Rubio junto al flautista Juan Cossío, en un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón y que se compone de un programa con piezas de Isaac Albéniz, Michael Henkel, Gaspard Kummer, Claude Debussy y Astor Piazzolla.

Escuela de Comercio

Dentro del ciclo de "Ficción del mes", centrado en la sección "Humor Absurdo", se proyectará a las 19.00 horas el largometraje "Shevernatze, una epopeya marcha atrás" del director Pablo Palazón. Entrada libre hasta completar aforo.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se presenta el libro "La muerte del rey" del escritor José Manuel Senén Casal Iglesias. Hasta el 15 de febrero se podrá visitar la exposición "13", de creadoras asturianas. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Asimismo, hasta el 24 de enero se podrá visitar la exposición "Lo que el color cuenta" de Arantxa Villalba. Hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Jovellanos

En la sede del Ateneo Jovellanos, Manuel Ballesteros impartirá a las 19.00 horas la conferencia, "Música de cine. Recorrido histórico de las bandas sonoras".

CMI La Arena

A las 19.00 horas se presenta el proyecto de la primera ley de vivienda en Asturias bajo el título. "El derecho a la vivienda se hace ley en Asturias", en la que estarán presentes María José Cuervo, presidenta de Cavastur; Ovidio Zapico, consejero de Vivienda y Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU. El Centro Municipal Integrado de La Arena acoge hasta el 23 de enero la exposición "Iglesias de fábrica románica de Gijón". Esta muestra la organiza la Asociación Románico Rural Asturiano.

CMI Pumarín Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur proyectará la película "The Apartment" (El apartamento), de Billy Ẅilder, en versión original. L a entrada será libre hasta completar aforo.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra "Mala hierba nunca muere", de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle

La muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se prodrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección "Thalasso", del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Taller infantil de animación a la lectura

La biblioteca de La Luz acoge un taller de animación a la lectura a las 18.00 horas impartidos por La Caracola. El taller está dirigidos a público entre 4 y 8 años. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca. 25 plazas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario "en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho "Rutas de Arte" a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

Cine en Mieres

En el marco de la Muestra de cine social y de derechos humanos de Asturies (MUSOC), Mieres acoge hoy la proyección de la película "Recién nacidas", de Jean-Pierre y Luc Dardenne, Será en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo, a las 19.30 horas.

"Esclavos del carbón", exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición "Esclavos del carbón", sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen "Casimiro Baragaña"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante "Arte asturiano contra el genocidio palestino" ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 18.30 horas (Para cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada llamando a los teléfonos 660.660.660 y 689.570.708).

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego, hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge.