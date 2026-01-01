Arranca un Fitur marcado por el accidente ferroviario: así lo afronta Asturias

Una edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) diferente, marcada por el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha llevado a restringir las agendas institucionales previstas en Ifema (Madrid). Fitur arranca este miércoles en la capital española y se prolonga hasta el domingo. México será en esta ocasión el país socio de esta importante feria, que contará con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y casi 1.000 expositores.

Asturias, como todos los años, estará presente en Fitur con el stand propio del Principado, que también ha restringido su actividad debido al accidente. No habrá, como sucedía en otras ocasiones, la inauguración institucional del espacio. Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que tiene las competencias de Turismo, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo,que representarán a la región durante toda la feria, participarán en el minuto de silencio por las víctimas. Sí se mantienen los actos del día de Asturias, previstos para el viernes.

El Gobierno regional ha enfocado este año su presencia en Fitur hacia el turismo activo. Además, el Principado celebra el cuarenta aniversario del turismo rural con un stand que recorre las cuatro estaciones del año y proyecta una imagen de destino “diverso, sostenible y atractivo” durante todo el año, según destaca el Ejecutivo autonómico. La desestacionalización (que no solo existan visitantes en los meses fuertes) es uno de los grandes objetivos turísticos del Gobierno.

La cultura sidrera también tendrá un espacio propio mediante la recreación de un chigre-tienda, en el que habrá degustaciones de sidra y una experiencia de realidad virtual desarrollada en colaboración con la DOP Sidra de Asturias. A lo largo de las cinco jornadas, el recinto dispondrá de dos mostradores de información permanentes, uno de contenido general y otro específico de Ciudades de Asturias.

La agenda del stand de Asturias culminará el viernes 23 de enero, el día grande, con la celebración del Día de Asturias, una jornada institucional que, al igual que el conjunto de presentaciones, será retransmitida en streaming para reforzar la proyección exterior del destino y el acceso abierto a sus contenidos. Ese día estarán en Madrid conocidos rostros políticos, empresariales y culturales.

La programación del stand asturiano comenzará el miércoles a las 12.00 horas con el estreno de la nueva campaña de promoción turística. A continuación, varios ayuntamientos realizarán breves presentaciones. Por la mañana será el turno de Cangas de Onís, Ribadesella, Oviedo y Cudillero, mientras que por la tarde dispondrán de su espacio Cabrales, Villaviciosa, Langreo, Salas y Pravia.

También por la tarde, a las 15.00 horas, se dará a conocer el cartel del Festival de la Sidra de Nava y se celebrarán dos mesas redondas: una titulada “Asturias y su comunicación digital” y otra dedicada a los “pioneros de 40 años de turismo rural”.