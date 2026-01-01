Arranca un Fitur marcado por el accidente ferroviario: así lo afronta Asturias
La región empieza mañana sus actividades en el stand de la Feria Internacional de Turismo con guiños a la desestacionalización
Una edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) diferente, marcada por el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha llevado a restringir las agendas institucionales previstas en Ifema (Madrid). Fitur arranca este miércoles en la capital española y se prolonga hasta el domingo. México será en esta ocasión el país socio de esta importante feria, que contará con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y casi 1.000 expositores.
Asturias, como todos los años, estará presente en Fitur con el stand propio del Principado, que también ha restringido su actividad debido al accidente. No habrá, como sucedía en otras ocasiones, la inauguración institucional del espacio. Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que tiene las competencias de Turismo, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo,que representarán a la región durante toda la feria, participarán en el minuto de silencio por las víctimas. Sí se mantienen los actos del día de Asturias, previstos para el viernes.
El Gobierno regional ha enfocado este año su presencia en Fitur hacia el turismo activo. Además, el Principado celebra el cuarenta aniversario del turismo rural con un stand que recorre las cuatro estaciones del año y proyecta una imagen de destino “diverso, sostenible y atractivo” durante todo el año, según destaca el Ejecutivo autonómico. La desestacionalización (que no solo existan visitantes en los meses fuertes) es uno de los grandes objetivos turísticos del Gobierno.
La cultura sidrera también tendrá un espacio propio mediante la recreación de un chigre-tienda, en el que habrá degustaciones de sidra y una experiencia de realidad virtual desarrollada en colaboración con la DOP Sidra de Asturias. A lo largo de las cinco jornadas, el recinto dispondrá de dos mostradores de información permanentes, uno de contenido general y otro específico de Ciudades de Asturias.
La agenda del stand de Asturias culminará el viernes 23 de enero, el día grande, con la celebración del Día de Asturias, una jornada institucional que, al igual que el conjunto de presentaciones, será retransmitida en streaming para reforzar la proyección exterior del destino y el acceso abierto a sus contenidos. Ese día estarán en Madrid conocidos rostros políticos, empresariales y culturales.
La programación del stand asturiano comenzará el miércoles a las 12.00 horas con el estreno de la nueva campaña de promoción turística. A continuación, varios ayuntamientos realizarán breves presentaciones. Por la mañana será el turno de Cangas de Onís, Ribadesella, Oviedo y Cudillero, mientras que por la tarde dispondrán de su espacio Cabrales, Villaviciosa, Langreo, Salas y Pravia.
También por la tarde, a las 15.00 horas, se dará a conocer el cartel del Festival de la Sidra de Nava y se celebrarán dos mesas redondas: una titulada “Asturias y su comunicación digital” y otra dedicada a los “pioneros de 40 años de turismo rural”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche