Asturias destina 3 millones a reforzar las contenciones antiargayos

El Gobierno de Asturias invertirá 2.599.984 euros en al mantenimiento y reparación de los sistemas de contención frente a desprendimientos y aludes en la red de carreteras de titularidad autonómica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar la correcta conservación de las infraestructuras viarias.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado un contrato plurianual hasta 2028 que permitirá afrontar la reparación de 18.000 metros cuadrados de mallas, 210 metros lineales de barreras dinámicas, 240 de barreras estáticas y sanear 600 metros cuadrados de rocas sueltas. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta 18 de febrero para presentar sus ofertas.

Esta actuación se enmarca en la política de conservación ordinaria que desarrolla el Gobierno de Asturias, a la que se destinan anualmente más de 20 millones y que se articula a través de una planificación plurianual para asegurar la continuidad de los trabajos, optimizar los recursos públicos y actuar de manera preventiva sobre la red viaria autonómica.

El contrato complementa otros servicios de mantenimiento como los de barreras, pintura, señalización y desbroce e incorpora de manera específica el mantenimiento y reparación de mallas y sistemas de protección, fundamentales en los tramos más expuestos a riesgos geológicos y meteorológicos.

Las actuaciones previstas incluyen una fase inicial de inspección, análisis e inventariado del estado de los sistemas, seguida de trabajos de conservación, como la limpieza y retirada de material retenido y el saneo de rocas sueltas. Finalmente se abordará el mantenimiento, centrado en la reparación y la reposición de los elementos deteriorados.