Asturias destina 3 millones a reforzar las contenciones antiargayos
La Consejería licita un contrato plurianual hasta 2028 para acometer los trabajos
X. F.
El Gobierno de Asturias invertirá 2.599.984 euros en al mantenimiento y reparación de los sistemas de contención frente a desprendimientos y aludes en la red de carreteras de titularidad autonómica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar la correcta conservación de las infraestructuras viarias.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado un contrato plurianual hasta 2028 que permitirá afrontar la reparación de 18.000 metros cuadrados de mallas, 210 metros lineales de barreras dinámicas, 240 de barreras estáticas y sanear 600 metros cuadrados de rocas sueltas. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta 18 de febrero para presentar sus ofertas.
Esta actuación se enmarca en la política de conservación ordinaria que desarrolla el Gobierno de Asturias, a la que se destinan anualmente más de 20 millones y que se articula a través de una planificación plurianual para asegurar la continuidad de los trabajos, optimizar los recursos públicos y actuar de manera preventiva sobre la red viaria autonómica.
El contrato complementa otros servicios de mantenimiento como los de barreras, pintura, señalización y desbroce e incorpora de manera específica el mantenimiento y reparación de mallas y sistemas de protección, fundamentales en los tramos más expuestos a riesgos geológicos y meteorológicos.
Las actuaciones previstas incluyen una fase inicial de inspección, análisis e inventariado del estado de los sistemas, seguida de trabajos de conservación, como la limpieza y retirada de material retenido y el saneo de rocas sueltas. Finalmente se abordará el mantenimiento, centrado en la reparación y la reposición de los elementos deteriorados.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche