Dos candidatos para el decanato de la Facultad de Medicina, catedráticos y médicos de prestigio: un otorrino y una psiquiatra

Dos catedráticos y médicos de prestigio, el otorrino Juan Pablo Rodrigo Tapia y la psiquiatra Paz García-Portilla González, optarán al puesto de decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, en las elecciones que ayer convocó el actual mandatario, José Antonio Vega, y que se celebrarán el próximo 24 de febrero.

Ambos candidatos han comunicado a sus compañeros de claustro su voluntad de dirigir un centro universitario que imparte cuatro grados: Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología.

La Facultad afronta retos particularmente complejos, como el bajo índice de asistencia a las clases en algunas de sus titulaciones –particularmente en Medicina– o la irrupción de la inteligencia artificial. Además, en Asturias se abre un apasionante periodo de intensa competencia entre la Universidad pública y las instituciones privadas que se aprestan a impartir titulaciones sanitarias superiores.

La pugna entre los doctores Paz García-Portilla y Juan Pablo Rodrigo suscita interés en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Son dos universitarios de peso en asistencia, docencia e investigación. No puede descartarse que surja algún candidato más, pero por el momento no está sobre el tablero.

Paz García-Portilla (Gijón, 1962) explicó ayer a este periódico que el desempeño del cargo al que aspira "representa un desafío importante, ya que la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de nuestra Universidad se encuentra en un punto de inflexión dentro del ecosistema sociosanitario asturiano actual". Por un lado, especifica, "la reorganización del mapa sanitario del Principado, pasando de ocho a tres áreas sanitarias". Por otro lado, "vivimos un cambio sin precedentes en nuestro sistema universitario: tres proyectos de universidades privadas han manifestado su intención de implantarse en la región, con una oferta fuertemente centrada en ciencias de la salud".

Por su parte, Juan Pablo Rodrigo (Guadalajara, 1966) considera que el paso que se dispone a dar es "lógico después de haber sido director de Departamento". Y abunda: "Tengo la experiencia de gestión, todavía me quedan unos años por delante para ejercer el cargo y tengo ilusión en poder hacerlo bien". "Trabajaré para defender el papel estratégico de la universidad pública en la formación médica", subraya el doctor Rodrigo.