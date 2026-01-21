Cuatro detenidos en Galicia que realizaron robos por alunizaje en Asturias

La Guardia Civil ha desarticulado en Galicia un grupo criminal itinerante especializado en robos mediante el método del alunizaje y detuvo a cuatro personas. Según informó la Guardia Civil, el Equipo ROCA de la Comandancia de A Coruña ha detenido a cuatro personas (tres hombres y un mujer), en el marco de la "Operación Forcarei", a los que se les atribuye la autoría de una treintena de robos con fuerza en establecimientos de las provincias de A Coruña, Lugo y Asturias.

La operación se inició tras detectarse un incremento de robos en establecimientos (hostelería, estancos y talleres) mediante el procedimiento de alunizaje, es decir, impacto de vehículos contra los cierres de los locales.

La investigación permitió localizar en Sada (A Coruña) dos vehículos que figuraban como sustraídos. Así, tras establecerse un dispositivo de vigilancia, los agentes identificaron una vivienda de uso turístico que el grupo utilizaba como base de operaciones temporal.

Fue el pasado 18 de enero cuando los agentes interceptaron a los sospechosos en el momento en que se disponían a abandonar su refugio a bordo de uno de los vehículos sustraídos, "con la clara intención de perpetrar un nuevo asalto de forma inminente", indica la Guardia Civil.

Al detectar la presencia policial, los detenidos emprendieron una huida temeraria, poniendo en peligro a algunos de los agentes, pero la persecución finalizó a escasos metros, tras colisionar el vehículo de los sospechosos contra el mobiliario urbano, momento en el que se procedió a su inmediata captura.

Posteriormente se realizó el registro de la vivienda turística en Sada, donde los agentes hallaron llaves de diversos vehículos sustraídos, dinero en efectivo y terminales móviles, cerca de 50 cajetillas de tabaco de procedencia ilícita, guantes y pasamontañas y herramientas especializadas para la comisión de robos. A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos, daños, contra la seguridad del tráfico e integración en grupo criminal.

En total, se han recuperado tres turismos sustraídos en Culleredo, Vedra (A Coruña) y Llanera (Asturias), además de una minimoto también robada en territorio asturiano.