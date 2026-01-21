La defensa impulsará la economía de Asturias este año y el que viene

La economía de Asturias creció en 2025 un 2,4%, cuatro décimas menos que la española (2,9%), según el último informe de previsiones macroeconómicas de BBVA Research, publicado ayer. Una de las razones del menor dinamismo asturiano es que la región "no mostró aún el esperado repunte de las exportaciones", indica el análisis de la entidad financiera.

No obstante, el servicio de estudios del banco ha elevado sus estimaciones para Asturias del 2,3% al 2,4% para este año (es decir, la misma tasa que la registrada en 2025), y del 1,9% al 2,2% para el que viene.

Una de los motivos de esta revisión al alza es "una mayor diversificación productiva y una especialización hacia bienes destinados a la defensa", según el informe, que indica que la apuesta por el sector militar permitirían una evolución económica más cercanas al promedio nacional.

De hecho, aunque este año Asturias crecerá lo mismo que el conjunto de España (2,4%), el año que viene lo hará por encima, en concreto dos décimas más que el 2% previsto por BBVA para todo el país.

De cara a 2027, el servicio de estudios de la entidad financiera sostiene que el crecimiento económico de España estará apoyado por una mayor demanda europea y por el impulso a la inversión, lo que favorecería a las comunidades exportadoras.