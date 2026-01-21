Giancarlo Bolledi, el venezolano que sueña con ser psiquiatra: "Venir a preparar el examen MIR a Oviedo fue la mejor decisión, ahora quiero quedarme en España"

Desde que entrar en Medidicina era solo sueño, Giancarlo Bolledi ya había escuchado referencias de MIR Asturias. En su Venezuela natal le habían hablado muy bien de las universidades españolas y por eso tuvo claro desde el principio que quería estudiar en nuestro país. Estudió la carrera en Santiago de Compostela y hace unos meses se mudó a Oviedo para preparar un examen que marcará el resto de su vida. "Dejar a la famiia y a los amigos es duro pero creo que fue la mejor decisión, aquí nos han preparado muy bien, tienen mucha experiencia aunque tengo ganas de acabar", reconoce.

El sábado pondrá fin a muchas horas de estudio y sacrificio en las que no se sintió solo. "Aquí hay mucha gente luchando por el mismo sueño, yo por lo menos hablo bien español porque tengo amigas que han venido a estudiar sin conocer el idioma y ha sido duro, aquí hay gente de muchos países", asevera. Su vocación pasa por la psiquiatría y tiene claro que le gustaría ejercer en España sin dejar de tener contacto con su país. "Me encantaría quedarme aquí, veo mi futuro aquí aunque me gustaría colaborar con Venezuela".

En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.

Noticias relacionadas

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.