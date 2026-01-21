Indra acelera los contactos con otras empresas para prescindir de Santa Bárbara en la fabricación de blindados: estas son las candidatas

Indra ha intensificado las conversaciones con otras compañías del sector como la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo o la surcoreana Hanwha para cooperar en el desarrollo de los vehículos blindados que la empresa española debe construir en su nueva factoría de El Tallerón, en Gijón. De ese modo, Indra no necesitaría contar para esos proyectos con Santa Bárbara, con quien sí está asociada en el consorcio Tess Defence para fabricar los 8x8 "Dragón", pero con la que mantiene un enfrentamiento que ha llegado a los tribunales.

Si bien los contactos de Indra con esas y otras empresas vienen produciéndose desde hace meses, las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas, especialmente desde que el Gobierno encargara a la compañía española los cinco programas de sistemas terrestres para el Ejército por una suma que supera los 7.000 millones de euros. Unas adjudicaciones que Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS), recurrirá ante el Tribunal Supremo, si bien ha abierto la puerta a retractarse en caso de lograr un "entedimiento" con Indra.

Ese último escenario, de momento, no parece probable. Indra tiene puesta la mirada en otras empresas. Sus negociaciones se centran especialmente en los programas de obuses autopropulsados de cadenas y de ruedas. Para el primero, Indra está interesada en dos modelos: el de Rheinmetall, denominado "Lynx"; y el de Hanwha, el "K9". Respecto al vehículo de ruedas, el principal candidato es la italiana Iveco, cuya división de defensa fue adquirida recientemente por Leonardo.

La empresa española también explora alianzas para el resto de blindados adjudicados, como el vehículo lanzapuentes, para el que está considerando las plataformas base de la alianza entre Man y Rheinmetall y, de nuevo, de Iveco. Y también es Iveco, en este caso con su modelo "Superav", la que parece mejor posicionada como base del vehículo anfibio.

Desde Indra aseguran que, en esos cinco proyectos, la empresa ejercerá como "autoridad de diseño", es decir, que dispondrá del control total del desarrollo, la fabricación y la comercialización de esos vehículos. De ese modo, la compañía podría invocar que sus blindados que suministrará al Ejército serán 100% españoles.

Trasvase de profesionales

Mientras tanto, continúa el trasvase a Indra de profesionales procedentes de la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), un fenómeno intensificado en el último año. Las últimas incorporaciones destacadas han sido las de Lorenzo Vicente Álvarez, ex director de ingeniería de la planta ovetense y ya contratado como director técnico de las instalaciones de Indra en Gijón; y Landelino Zapico, ex responsable en Trubia de las pruebas de los sistemas electrónicos de los blindados, labor que ahora desempeñará en El Tallerón.

Vehículo de infantería europeo

Por su parte, Santa Bárbara Sistemas, con una fábrica en Trubia (Oviedo), será el coordinador nacional del proyecto europeo "Auriga", una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Defensa que servirá para definir el futuro vehículo de combate de infantería europeo. Con una duración prevista de 36 meses, el programa reunirá a los principales fabricantes del continente y a una red de socios de 18 países para diseñar, desarrollar y demostrar tecnologías disruptivas orientadas a la próxima generación de vehículos blindados, informó ayer la empresa.

El proyecto "Auriga" arranca mientras avanza otra iniciativa similar a escala europea, "Marte", para un carro de combate pesado. Este proyecto está liderado por las alemanas Rheinmetall y KNDS, y en la que participa la española Indra.