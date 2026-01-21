Inmaculada Arrebola, la joven cordobesa que ansiaba ser médico y preparó el MIR en Asturias: "Quiero ayudar a mucha gente y buscaré una especialidad que me haga feliz"
"Han sido meses muy duros pero siempre me he sentido acompañada"
A Inmaculada Arrebola no se le borra la sonrisa de la cara aunque está a punto de enfrentarse al examen que podría cambiar el resto de su vida. Estudió mediciona por vocación y con un objetivo muy claro. "Quiero ayudar a mucha gente", asegura. No desvela la especialidad a la que le gustaría dedicarse "para no gafarla", pero si visualiza su vida dentro de seis meses cuando hayan salido los listados con los resultados del MIR. "Espero verme siendo feliz, es lo que quiero", reitera.
Eligio la academia MIR Oviedo porque le permitía compartir la experiencia de estudio con otros compañeros y el resultado, asevera, fue el esperado. "Por mi personalidad sabía que iba a encajar en una residencia con otros compañeros, han sido meses de trabajo muy duro pero siempre me he sentido acompañada", explica.
En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.
El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.
