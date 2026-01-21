El juicio contra Duro Felguera por las supuestas mordidas en Venezuela ya tiene fecha: piden prisión para dos expresidentes

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado los días 19, 20 ,21 y 22 de octubre para que se celebre el juicio contra Duro Felguera y 11 personas, entre otros el expresidente de la empresa asturiana Juan Carlos Torres Inclán y el entonces director general Ángel Antonio Suárez del Valle (posteriormente presidente también), quienes afrontan cada uno una acusación de diez años y cuatro meses de prisión, según informan fuentes del caso a este periódico. La Fiscalía Anticorrupción, que solicita una multa de 160 millones de euros para la compañía asturiana por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, acusa a los exdirectivos del pago de 105 millones en mordidas a excargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez. En concreto, se trata de los exviceministros Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, quienes habrían recibido estas sumas de dinero a cambio de la adjudicación en 2009 de un macroproyecto de central de gas para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en Caracas.

Para Anticorrupción los hechos serían constitutivos de los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. En concreto, el escrito de acusación sostiene que Duro Felguera –pendiente actualmente de que un juez apruebe su plan de reestructuración para evitar el concurso de acreedores– resultó adjudicataria de la obra de construcción de una central termoeléctrica en Venezuela, con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Los fondos obtenidos de las supuestas comisiones fueron invertidos después en la compra de viviendas de lujo en Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo. El matrimonio formado por los imputados Luis Carlos de León y Andreina Gámez Rodríguez habría comprado en 2014 una mansión en La Moraleja (Madrid) por 4,6 millones de euros.

Precisamente, el pasado 5 de enero las autoridades suizas informaron del bloqueo de fondos a nombre de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, dos de los implicados en el "caso Duro Felguera".

El relato de hechos del Ministerio Público apunta a que un alto cargo del Ministerio para la Energía Eléctrica de Venezuela consiguió que se designara a Duro Felguera como concesionaria de la obra, "y esta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación, siendo los investigados los que decidieron dichos pagos".

Y para construir la central eléctrica, la empresa española se valió de la UTE Termocentro y de la firma Montajes de Maquinaria de Precisión (Mompresa), cuyo socio único era la propia Duro Felguera. Estas empresas firmaron una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto, según Anticorrupción, "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

Así, a través de estos contratos, los directivos de la compañía asturiana "decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) a los investigados, mediante las sociedades interpuestas Terca e Ingespre". Precisamente, la persona que dirigía Terca, Luis Barrios, era según Anticorrupción un testaferro de Nervis Villalobos.