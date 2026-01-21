Los maquinistas asturianos se suman a la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero, tras los accidentes de tren de Adamuz y Gelida (con 44 muertos): "Es inadmisible el deterioro de la red"

Los conductores de trenes asturianos se suman a la huelga que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, que es mayoritario, ha planteado para huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Gelida y Maçanet, en el que han fallecido 44 personas, tres de las cuales eran maquinistas, si bien uno de ellos viajaba como pasajero en uno de los trenes de Córdoba. La movilización se plantea ante el "deterioro constante" de la red, que se manifiesta en constantes incidentes y un riesgo crecientes para pasajeros y maquinistas. Los integrantes de SEMAF se confiesan "devastados" por lo ocurrido. "Por supuesto que nos unimos", indicó uno de ellos, miembro precisamente de SEMAF. Este mismo maquinista desveló que dirigentes del sindicato se han reunido este mismo miércoles con responsables de Transportes en el ministerio, que tratan de exorcizar la huelga, tal como indicó el ministro Óscar Puente, quien cree que puede pararla con el diálogo.

Renfe ha convocado a su comité general de empresa de forma extraordinaria este jueves, en el que se abordará, cómo único punto del día, las medidas a adoptar "ante los hechos acontecidos en los últimos días y las graves consecuencias que han derivado", según expresa la citación.

SEMAF indica que, en cuanto tuvo conocimiento de los accidentes, inició gestiones para paralizar la circulación de trenes en el ámbito de Rodalies, aunque durante ese proceso se confirmó el fallecimiento de uno de los maquinistas. Ante esta situación, el sindicato ha decidido impulsar una huelga general para “dar amparo legal a las movilizaciones” y exigir que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria.

Responsabilidades penales

Además de la convocatoria de paro, la organización ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura. También ha advertido de que el servicio ferroviario en Cataluña no se reanudará sin las garantías necesarias para la circulación, y ha reclamado que los mismos protocolos de actuación se apliquen en toda la red estatal cuando se produzcan episodios meteorológicos adversos.

Entre las medidas operativas, SEMAF ha señalado que, al inicio de cada servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán confirmación expresa de que el trayecto es seguro. En caso de no disponer de esas garantías, la circulación se adaptará a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Tensa reunión

Los maquinistas de Rodalies expresaron este miércoles su malestar al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, por el accidente de Gelida, en el que falleció un maquinista, en una tensa reunión mantenida en Barcelona.

Fuentes sindicales aseguraron que, después de la tragedia, un representante de SEMAF tomó la palabra para advertir de que hasta que no se dieran las condiciones de seguridad necesarias en Rodalies, no pensaban ponerse al mando de los trenes.

El sindicato ha recomendado a los trabajadores que, debido al impacto emocional de los últimos sucesos, no se encuentren en condiciones de prestar servicio, que lo comuniquen a sus responsables, de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, el sindicato CCOO amenaza con su propia huelga si no se garantizan "compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos" para la seguridade de trabajadores y usuarios. Además, reclama una investigación "rigurosa" de lo ocurrido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que tratará de dialogar e impedir la huelga, cuya convocatoria atribuye a la "situación anímica" del colectivo tras la muerte de los tres maquinistas en los accidentes de Adamuz y Gelida.

Cerca de 400 maquinistas

En Asturias hay cerca de 400 maquinistas en activo, contando todos los servicios, según fuentes ferroviarias. El mayor volumen se concentra en las cercanías de ancho métrico (antigua Feve), donde trabajan 211 maquinistas en condiciones normales.

A continuación se sitúan las cercanías de ancho convencional, que son las que registran mayor número de usuarios al conectar los principales núcleos de población, con 88 maquinistas. En los servicios de larga distancia, donde se incluyen los trenes de alta velocidad, operan 38 maquinistas, mientras que el resto de servicios de cercanías suma en torno a 40 profesionales.