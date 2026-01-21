María José Villanueva deja la dirección del HUCA tras dos años
La médica ovetense se va para facilitar la llegada de "nuevos perfiles para un nuevo proyecto de gestión" e inicia un reciclaje
P. Á.
María José Villanueva Ordóñez (Oviedo, 1967) pone fin a dos años como directora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Así lo comunicó el pasado viernes la propia interesada a los jefes de servicio del complejo sanitario ovetense, a quienes expresó de manera pública su "agradecimiento" y su satisfacción por compartir un periodo en el que "he aprendido mucho, tanto de los profesionales del HUCA como de los del Hospital Monte Naranco".
La doctora Villanueva concluirá su gestión en el HUCA el próximo día 31. A partir de ahí, iniciará un periodo de reciclaje y reflexión sobre su futuro. La médica ovetense es especialista en emergencias, disciplina que ha ejercido durante un largo tiempo en la red de UVI móviles. En los últimos años ha acumulado una notable formación en cuidados paliativos y bioética. Durante la pandemia de covid-19, fue muy valorado su papel como coordinadora de Programas Covid de la Dirección General de Salud Pública. Su cometido más complejo consistió en poner en marcha la red regional de rastreadores, una tarea sobre la que había muy poca experiencia previa a nivel mundial. En octubre de 2016, se doctoró con la tesis "Implantación de un proyecto educativo de formación en reanimación cardiopulmonar básica en un centro escolar". Asimismo, desempeñó la dirección médica del Hospital Álvarez Buylla de Mieres.
En la explicación de los motivos de su marcha del HUCA, María José Villanueva aludió a la inminente apertura de "un nuevo proyecto de gestión", fruto de la fusión de áreas sanitarias en Asturias, para la que estima que "serán necesarios algunos perfiles distintos al mío". Precisamente debido a la fusión de áreas y al cambio de estructura directiva de la red sanitaria autonómica, todo invita a pensar que la plaza que deja la doctora Villanueva será cubierta en un macroproceso de convocatorias de plazas directivas que la Consejería de Salud está a punto de lanzar.
