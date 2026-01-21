Mariela Fernández, presidenta del sindicato ANPE: "El pacto Asturias Educa se está cumpliendo, pero no es un punto final"

Mariela Fernández (Burela, 1992), asume la presidencia del principal sindicato de la enseñanza pública, ANPE.

Profesora de tecnología, lleva varios años dentro de la agrupación sindical y coge el relevo en un momento clave para la enseñanza asturiana.

¿Se esperaba este nombramiento?

Bueno, en cierto modo sabiendo que las elecciones internas se producían ahora; lógicamente no desde el principio de mi trayectoria en ANPE. Pero sí es cierto que llegado el momento tenía la intención y la ilusión de seguir trabajando para el sindicato. Y qué menos que hacerlo presentando una candidatura, no yo sola (aunque la encabezo), sino junto a todo un equipo de compañeros. Finalmente

el pasado sábado 17 de enero se renovaron los órganos internos y salió esta candidatura.

¿Qué retos tienen por delante?

Son muchos. Desde el sindicato seguimos trabajando en reivindicaciones históricas como la integración de todo el profesorado en el grupo A1, la modificación de normativas que afectan al funcionamiento de los centros y que están obsoletas, la mejora de la tasa de interinidad y la defensa de plantillas estables.

También reclamamos que los recursos que llegan a los centros educativos permitan garantizar una educación pública de calidad.

Su antecesor llevaba dos décadas en el cargo, ¿cómo asume este relevo?

Yo asumo este relevo con ilusión, con compromiso y con muchas ganas de seguir trabajando en la línea que define a ANPE.

¿Cuáles son esas líneas fundamentales?

La independencia es nuestra principal seña de identidad. No nos dejamos llevar por ideologías políticas; nuestro objetivo es siempre la mejora de las condiciones laborales del profesorado de la educación pública, con coherencia y profesionalidad.

Son un equipo más joven que la anterior directiva. ¿Eso les acerca más a la nueva generación de docentes?

En este sindicato siempre hemos entendido los problemas del profesorado. Este equipo representa una renovación generacional, pero eso no le resta ni profesionalidad ni experiencia. Es un equipo joven, pero con mucha capacidad y una amplia experiencia en distintos ámbitos de la docencia.

Queremos llegar a todo el profesorado, desde quien empieza hasta quien se jubila. Representamos a todo el colectivo.

Uno de los temas clave es el pacto "Asturias Educa". Hubo una huelga histórica hace un año. ¿Cómo está ahora la situación?

En este momento, los presupuestos que se acaban de aprobar reflejan que las medidas recogidas en el pacto Asturias Educa para el año 2026 están contempladas. La calendarización del pacto se está cumpliendo.

El pacto puso fin a una situación muy complicada, con un respaldo clave del profesorado, y supuso un hito importante en los logros del colectivo. Pero no es un punto final. Ha traído mejoras, sí, pero queda mucho camino por recorrer. Desde ANPE vamos a seguir luchando por todo lo que aún falta por conseguir.

¿Temen que pueda volver a producirse una situación de conflicto o incluso una nueva huelga?

Por el momento podemos decir que el pacto se está cumpliendo y que está transcurriendo con normalidad. Pero creemos que ahí no acaba todo. Vamos a seguir reivindicando muchas mejoras que aún faltan por alcanzar.