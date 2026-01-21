Multa de 30.000 euros, la Guardia Civil revisa los móviles de los conductores asturianos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algo que muchos realizan sin pensar en las consecuencias delictivas

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Los conductores asturianos deberían de estar alerta por el mensaje de móvil que podría costarles una multa de hasta 30.000 euros. Y es que se trata de algo que muchas personas realizan sin pensar en las consecuencias delictivas de lo que han hecho.

Como ejemplo, lo ocurrido en Ibiza, cuando una mujer fue denunciada por la Guardia Civil tras alertar de un control de tráfico en un grupo de Telegram.

Todo ocurrió cuando los agentes, durante un control, pararon un coche en el que estaban dos mujeres. Tras comprobar sus datos, los agentes les dejaron pasar, pero al memomento se dieron cuenta de que había disminuido el tráfico por la carretera en la que estaban y que los conductores estaban optando por circular por una vía alteranitvas.

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Fue encontes cuando los guardias civiles encontraron un mensaje en un grupo de mensajería de Telegram para alertar sobre las incidencias en las carreteras de Ibicia donde se indicaba el control en el que ellos estaban.

Tras hacer diferentes gestiones, los agentes determinaron que la autora del mensaje era una de las mujeres a las que habían parado en el control y procedieron a denunciarla por el uso no autorizado e información relativa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y conductas que puedan poner en riesgo su integridad o comprometer el éxito de un operativo policial.

Multas

Las multas en este caso pueden ir desde los 601 euros hasta los 30.000 euros.

Tracking Pixel Contents