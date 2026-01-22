Alarma en La Caridad al incendiarse un bar bajo un edificio de tres alturas, cuyos vecinos fueron evacuados
El establecimiento sufrió daños en la cocina, un congelador y la barra
Los Bomberos extinguieron este miércoles un incendio en un bar ubicado en el bajo de un edificio de tres alturas en La Caridad (El Franco), sin que se registrase daños personales. Al lugar acudieron cuatro efectivos de Bomberos del SEPA de Barres (Castropol) y otros dos con la autoescalera de Valdés.
El fuego quemó la cocina, un congelador y la barra del establecimiento, que resultó afectado además por el humo y el calor. El aviso al 112 Asturias fue a las 18.42 horas de este miércoles. Fue necesario evacuar a los vecinos por seguridad.
Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 19.39 horas y por extinguido a las 20.28, momento en el que se retiraron del lugar y los vecinos regresaron a sus viviendas. Se informó a la Policía Local, la Guardia Civil y el SAMU Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas