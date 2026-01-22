Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en La Caridad al incendiarse un bar bajo un edificio de tres alturas, cuyos vecinos fueron evacuados

El establecimiento sufrió daños en la cocina, un congelador y la barra

Los bomberos frente al establecimiento incendiado.

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los Bomberos extinguieron este miércoles un incendio en un bar ubicado en el bajo de un edificio de tres alturas en La Caridad (El Franco), sin que se registrase daños personales. Al lugar acudieron cuatro efectivos de Bomberos del SEPA de Barres (Castropol) y otros dos con la autoescalera de Valdés.

El fuego quemó la cocina, un congelador y la barra del establecimiento, que resultó afectado además por el humo y el calor. El aviso al 112 Asturias fue a las 18.42 horas de este miércoles. Fue necesario evacuar a los vecinos por seguridad.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 19.39 horas y por extinguido a las 20.28, momento en el que se retiraron del lugar y los vecinos regresaron a sus viviendas. Se informó a la Policía Local, la Guardia Civil y el SAMU Asturias.

El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

