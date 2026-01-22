Alarma en La Caridad al incendiarse un bar bajo un edificio de tres alturas, cuyos vecinos fueron evacuados

Los Bomberos extinguieron este miércoles un incendio en un bar ubicado en el bajo de un edificio de tres alturas en La Caridad (El Franco), sin que se registrase daños personales. Al lugar acudieron cuatro efectivos de Bomberos del SEPA de Barres (Castropol) y otros dos con la autoescalera de Valdés.

El fuego quemó la cocina, un congelador y la barra del establecimiento, que resultó afectado además por el humo y el calor. El aviso al 112 Asturias fue a las 18.42 horas de este miércoles. Fue necesario evacuar a los vecinos por seguridad.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 19.39 horas y por extinguido a las 20.28, momento en el que se retiraron del lugar y los vecinos regresaron a sus viviendas. Se informó a la Policía Local, la Guardia Civil y el SAMU Asturias.