¿Qué fue de la anunciada convocatoria de 73 puestos directivos del Sespa? La Dirección General de Función Pública la sigue evaluando
El calendario anunciado por la Consejería de Salud hablaba de iniciar los nombramientos "en febrero" y tenerlos completados "a finales de marzo"
En la sanidad pública asturiana se espera con cierta ansia la convocatoria de los 73 puestos directivos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) derivados del cambio de estructura del mapa sanitario, cuya resultante es la fusión de ocho áreas en solo tres.
Las autoridades sanitarias anunciaron en varias ocasiones que las convocatorias de las plazas directivas se publicarían inmediatamente después de la aprobación de los decretos de estructura del Sespa y de la Consejería de Salud. Estas normas recibieron luz verde en el Consejo de Gobierno el pasado 11 de diciembre. Casi un mes y medio después, no hay noticias de las mismas.
Según ha podido saber este periódico, el proceso administrativo está atascado en el mismo lugar en el que todas las normativas sanitarias son examinadas con lupa y, a menudo, corregidas y ralentizadas: la Dirección General de Función Pública. En el itinerario de trámites, en particular de los que requieren modificaciones de la plantilla orgánica, no sólo se examinan con todo detalle los elementos conceptuales, sino también sus repercusiones retributivas.
El pasado 21 de noviembre, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, explicó a este periódico que el Servicio de Salud estaba trabajando "en la modificación de la plantilla" para que, "inmediatamente" después de publicarse la nueva estructura, fuera posible "sacar las convocatorias de los cargos directivos". La doctora Saavedra precisó ese mismo día que la idea de su equipo era que "en febrero de 2026 empiecen los primeros nombramientos y que entre febrero y marzo dejemos finalizada la nueva estructura". A día de hoy, no hay pistas de las convocatorias de las 73 plazas directivas de las tres áreas resultantes de la fusión
La nueva estructura es la siguiente: área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas). A juicio de los expertos, lo más urgente es cubrir las gerencias de las tres nuevas áreas sanitarias, con cabeceras en Avilés, Oviedo y Gijón. En el momento actual, estos cargos están ocupados por Miguel Javier Rodríguez Gómez (Avilés), Beatriz López Muñiz (Oviedo) y María Luisa Sánchez Núñez (Gijón).
Daniel Núñez Batalla será el nuevo jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). De esta manera, se hace definitivo el relevo de Alejandro Braña, quien se jubiló en agosto de 2023 tras 19 años como jefe. En estos dos años y cinco meses, Faustino Núñez ha desempeñado la jefatura de Traumatología con un nombramiento provisional. En los próximos años, se hará definitivo, tras la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). En el proceso selectivo, ha resultado elegido el doctor Núñez. El otro candidato a la plaza era Miguel Ángel Suárez Suárez, especialista del Hospital de Cabueñes (Gijón). Daniel Núñez lleva casi 38 años trabajando en el HUCA, centro sanitario al que se incorporó en abril de 1988.
