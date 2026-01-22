ArcelorMittal completará el refuerzo de la acería Sestao y mantiene las dudas sobre la modernización de la de Avilés

ArcelorMittal prevé completar este año la modernización de la acería de Sestao, en Vizcaya, para elevar su capacidad de producción de acero hasta los 1,6 millones de toneladas anuales y poder fabricar sin emisiones.

La modernización de la acería compacta de Sestao forma parte del plan de descarbonización de más de 1.000 millones de euros que ArcelorMittal anunció en julio de 2021. Incluía también un horno híbrido de arco eléctrico para la acería de Gijón, obra que se está concluyendo, y una planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde para sustituir a uno de los dos hornos altos de Gijón y que ha quedado en suspenso. Como alternativa a esa última planta DRI y para no perder capacidad de producción de acero en Asturias, ArcelorMittal maneja un proyecto para modernizar la acería de Avilés con la sustitución de uno de sus convertidores por un horno de arco eléctrico con una capacidad de 2,5 millones de toneladas de acero líquido. La acería de Avilés pasaría a ser híbrida, combinando la ruta tradicional de horno alto-convertidor con la nueva ruta eléctrica.

Sin embargo, el proyecto de Avilés aún no está aprobado por la multinacional, que sí ha decidido completar las inversiones para finalizar este año la modernización y ampliación de la capacidad de la acería compacta de Sestao, que como la de Avilés fabrica acero líquido para productos planos.

Por otra parte, la dirección de ArcelorMittal y los representantes de los trabajadores acordaron ayer en la comisión de seguimiento del VIII Acuerdo Marco la revisión salarial de la plantilla con la aplicación del IPC de 2025 y el cumplimiento de objetivos. Dado que el IPC real anual fue del 2,9% en 2025, y teniendo en cuenta que las tablas salariales de ArcelorMittal estaban incrementadas desde el 1 de enero en un 1%, corresponde a los empleados unos atrasos del 1,9% de todo el 2025. A su vez una vez, conocida la cumplimentación de los objetivos según cada centro, se procederá el abono de un 0,75% de paga no consolidable en concepto de retribución variable pactada en el Acuerdo Marco. Además, se deben aumentar las tablas finales del 2025 con la media de la variable de los años 2023, 2024 y 2025, lo que supone que, si se cumplen los objetivos negociados a nivel local, podría llegar hasta un 0,75% de incremento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, una vez concretado el cumplimiento. Los atrasos correspondientes al IPC se abonarán en la nómina del mes de enero, quedando pendiente, previsiblemente para febrero, el pago y consolidación de la variable. Según un ejemplo que ha difundido el sindicato CC OO, para un salario medio de 45.000 euros brutos anuales los atrasos suponen aproximadamente 855 euros brutos y la paga variable unos 340 euros brutos.