Ya está en Asturias la borrasca "Ingrid": la Aemet alerta de que provocará "daños en paseos marítimos" y nevadas "a cotas bajas"

"Ingrid", otra borrasca de gran impacto tras el paso de "Harry" por el Mediterráneo, ya está en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que durante los próximos días el temporal podrá provocar "daños en zonas litorales y paseos marítimos" por el fuerte oleaje. De hecho, toda la costa de la región está desde este miércoles en aviso naranja por olas de siete metros hasta última hora del viernes. Hasta ahora, según datos de Puertos del Estado, la mayor ola registrada ha sido de 6,08 en la boya del Cabo Peñas.

Además del temporal marítimo, se esperan nevadas "a cotas bajas", donde "se verán afectadas vías de comunicación importantes", según advierte la Aemet. Esto viene producido por la entrada de una masa de aire polar, que hará descender la cota de nieve, llegando a los 400 metros. Con ello, dicen los meteorólogos, "es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico".

Alerta amarilla por nevadas

Así, mañana, viernes, Asturias estará en alerta amarilla por nevadas "moderadas" en el Suroccidente y la Cordillera y los Picos de Europa. La cota se situará en torno a los 600-800 metros, pudiendo bajar localmente por debajo de los 500 metros a últimas horas. En consecuencia, las temperaturas descenderán.

Cota a 400 metros

El sábado, que continuará el aviso (pero en amarillo) por fuerte oleaje, es cuando se espera que la cota baje aún más: a los 400 metros, aunque al final del día se situará en los 800-900. Las temperaturas máximas no superarán los 14 grados y las precipitaciones serán generalizadas durante todo el fin de semana. Para el domingo también se prevé nieve por encima de los 700-800 metros.

Alejarse de playas y paseos marítimos

Ante la alerta naranja por oleaje, Emergencias de Asturias ha lanzado un aviso especial, pidiendo a la población que se aleje de paseos marítimos, playas y espigones. En concreto, el mensaje dice lo siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

Pronóstico para hoy

La Aemet prevé para hoy en Asturias "predominio de cielos nubosos o cubiertos, lluvias y chubascos que pueden darse en forma de nieve, en general débiles, y que serán generalizados por la tarde". Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros, pudiendo descender en algún momento hasta 900 metros. Temperaturas en descenso y rachas muy fuertes en gran parte del interior y la Cordillera, principalmente por la tarde.