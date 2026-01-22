Asturias se consolida como la comunidad más envejecida de España (y pone en aprietos el futuro del mercado laboral)

El debate por el nuevo modelo de financiación autonómica ha puesto sobre la mesa las singularidades de las comunidades autónomas y la relevancia que tienen a la hora de decidir cómo se lleva a cabo el reparto económico. En la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda, el envejecimiento pierde un 1,5 por ciento de representatividad en la población ajustada. Una decisión que Asturias rechaza tajantemente. Y es que el Principado se consolida un año más como la comunidad más envejecida de España, al marcar en 2025 un nuevo récord histórico.

El Principado supera con creces el índice nacional de envejecimiento. El año pasado se situó en 265 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años (en España esta cifra se reduce a 148), según el último informe de la Fundación Adecco. Esto supone un crecimiento de ocho puntos porcentuales respecto a 2024. Por detrás de Asturias se sitúan Galicia y Castilla y León.

Este incremento en el índice de envejecimiento en Asturias va al alza año tras año, desde que en 1992 se superase por primera vez la barrera de 100 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y el último lustro se disparó un 17 por ciento.

Natalidad baja y fuga de jóvenes

Detrás de esta realidad se combinan diferentes factores, explican en Addeco, especialmente, “una natalidad persistentemente baja y una esperanza de vida en aumento, que configuran un escenario demográfico cada vez más desequilibrado”, sumado a la salida de población joven hacia otras regiones en busca de oportunidades laborales.

Este fenómeno no solo provoca un incremento en el coste de los servicios públicos, sino que redefine el mercado laboral, que debe afrontar una reducción de la población activa y falta de relevo generacional, y “una presión creciente sobre la disponibilidad de talento”.

Se da, además, una paradoja que afecta a toda España: mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más sénior, el mercado de trabajo continúa desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años.

Excluídos por prejuicios

“Algunos profesionales mayores de 45 años quedan excluidos de los procesos de selección o pierden su empleo sin lograr reengancharse al mercado laboral, debido a prejuicios y estereotipos que vinculan a los sénior con obsolescencia profesional, menor dinamismo o exigencias salariales superiores”, explica la Fundación Adecco en su informe.

Los datos revelan que el porcentaje de personas desempleadas de larga duración aumenta con la edad. Si del total de parados en España un 34 por ciento son de larga duración, en mayores de 56 años este porcentaje aumenta hasta el 56 por ciento.

Fuente: Observatorio Vulnerabilidad y el Empleo Fundación Adecco, a partir datos INE. / LNE

Una incorporación al mercado laboral, por cada cuatro jubilaciones

En lo que respecta a Asturias, un análisis de relevo generacional y talento sénior desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco revela que en la región se contabilizan 78.113 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. “Si aplicamos la tasa de actividad del 37,4% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años en Asturias, podemos estimar que solo 29.214 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años”, indica el informe.

Esta cifra contrasta de forma significativa con las 117.000 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. En otras palabras, “por cada cuatro personas que se jubilan en Asturias, solo una se incorpora al mercado laboral”.

“No podemos permitirnos prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de los profesionales mayores de 45 años. De hecho, si todas las personas mayores de 45 años que actualmente se encuentran en situación de desempleo en Asturias (18.500) empezaran a trabajar, la brecha de talento derivada de la falta de relevo generacional podría reducirse en un 21%”, defiende Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de sostenibilidad de The Adecco Group.