¿Dónde tomar un buen café en Asturias?: estas son las dos cafeterías que compiten por ser la mejor de España

Un local de Oviedo ganó el certamen el año pasado y aspira a repetir el éxito

El Catlove Coffee, ubicada en Gijón (a la derecha) y el café de Pionero Coffee Roasters, en Oviedo.

El Catlove Coffee, ubicada en Gijón (a la derecha) y el café de Pionero Coffee Roasters, en Oviedo. / Instagram

Valeria Montero

Cafeterías hay muchas, pero solo dos locales en Asturias optan a servir el mejor café de toda España. El Catlove Coffee, ubicada en Gijón, y Pionero Coffee Roasters, en Oviedo, están nominados a los Best Coffee Awards España. El negocio ovetense ganó la pasada edición.

Este certamen premia la experiencia completa de tomarse un buen café. La calidad del café, la experiencia del barista, la innovación, el servicio al cliente, la sostenibilidad o la vinculación del negocio con la comunidad son los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir la mejor catefería de España. Seleccionan los 100 mejores locales del país y no se conocerán las cafeterías seleccionadas hasta el 15 de febrero, a propósito de la celebración del  Coffee Fest.

En esta edición, la decisión final también recae en el público. Un 30% de los votos serán de los clientes, que pueden votar a través de la página web del certamen.

Rincón del café en Oviedo

 Pionero Coffee Roasters tiene el premio "The Best Coffee Shop 2025". En su local, no solo sirven café. "Cada rincón está pensado para acompañar la experiencia de su café: luz natural, madera, texturas cálidas y una estética minimalista que deja espacio para lo importante: el aroma, el sonido del molino y la calma del momento", explican desde el local.

Aseguran que la decoración "no es solo diseño"; es parte de "la filosofía" de esta cafetería de especialidad asturiana.

Café especial y brunch en Gijón

El verdadero protagonista CatLove, en Gijón, "es su café de especialidad", tal como asegura los organizadores de este certamen. "Granos cuidadosamente seleccionados, tostados para respetar cada matiz y preparados con la atención que merece un buen café", relatan.

En este local de Gijón, además de café de especialidad, también sirven brunch y tiene servicio de catering para empresas y particulares.

El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

El campo alerta de las graves consecuencias que tendrá en el empleo el pacto con Mercosur

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

