¿Dónde tomar un buen café en Asturias?: estas son las dos cafeterías que compiten por ser la mejor de España
Un local de Oviedo ganó el certamen el año pasado y aspira a repetir el éxito
Cafeterías hay muchas, pero solo dos locales en Asturias optan a servir el mejor café de toda España. El Catlove Coffee, ubicada en Gijón, y Pionero Coffee Roasters, en Oviedo, están nominados a los Best Coffee Awards España. El negocio ovetense ganó la pasada edición.
Este certamen premia la experiencia completa de tomarse un buen café. La calidad del café, la experiencia del barista, la innovación, el servicio al cliente, la sostenibilidad o la vinculación del negocio con la comunidad son los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir la mejor catefería de España. Seleccionan los 100 mejores locales del país y no se conocerán las cafeterías seleccionadas hasta el 15 de febrero, a propósito de la celebración del Coffee Fest.
En esta edición, la decisión final también recae en el público. Un 30% de los votos serán de los clientes, que pueden votar a través de la página web del certamen.
Rincón del café en Oviedo
Pionero Coffee Roasters tiene el premio "The Best Coffee Shop 2025". En su local, no solo sirven café. "Cada rincón está pensado para acompañar la experiencia de su café: luz natural, madera, texturas cálidas y una estética minimalista que deja espacio para lo importante: el aroma, el sonido del molino y la calma del momento", explican desde el local.
Aseguran que la decoración "no es solo diseño"; es parte de "la filosofía" de esta cafetería de especialidad asturiana.
Café especial y brunch en Gijón
El verdadero protagonista CatLove, en Gijón, "es su café de especialidad", tal como asegura los organizadores de este certamen. "Granos cuidadosamente seleccionados, tostados para respetar cada matiz y preparados con la atención que merece un buen café", relatan.
En este local de Gijón, además de café de especialidad, también sirven brunch y tiene servicio de catering para empresas y particulares.
