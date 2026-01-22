CaixaProinfancia acompañó en 2025 a 183 menores vulnerables del Principado

El programa CaixaProinfancia, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, ha mantenido durante 2025 su labor de acompañamiento a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad en Asturias, con un objetivo claro: que la falta de recursos no limite las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. En un contexto en el que la desigualdad económica puede traducirse en desigualdad educativa y social, la iniciativa se presenta como una red de apoyo que actúa sobre el día a día de las familias y sobre el entorno en el que crecen los menores.

Según el balance de 2025, el programa ha acompañado a lo largo del año a 183 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 134 familias en situación de vulnerabilidad en Asturias. La intervención se articula a través de un enfoque integral que combina apoyo educativo, social y familiar, orientado a reforzar el bienestar de los menores y a sostener a las familias en momentos de especial dificultad. La idea central es evitar que carencias materiales o falta de recursos se conviertan en barreras permanentes para el desarrollo personal y el acceso a las mismas oportunidades que el resto de su generación.

El impacto del programa se enmarca en una trayectoria consolidada: CaixaProinfancia está activo desde 2007, con una intervención continuada que busca prevenir situaciones de exclusión y favorecer la igualdad de oportunidades desde edades tempranas. En ese recorrido, la iniciativa ha ido configurando una respuesta estable, sostenida en el tiempo, que pretende actuar tanto sobre necesidades inmediatas como sobre factores estructurales que condicionan el progreso educativo y social.

En el conjunto de Asturias, la atención en el marco del programa alcanza desde 2007 a 295 menores pertenecientes a 203 familias, una cifra que evidencia el alcance territorial de la iniciativa y la dimensión del reto social al que responde. Más allá de los números, el programa sitúa el foco en acompañar procesos: sostener la continuidad escolar, promover entornos familiares estables, ofrecer referencias educativas y fortalecer la red de apoyo alrededor del menor.

La intervención se orienta, en definitiva, a que cada niño o niña pueda construir su proyecto de vida con más herramientas y menos obstáculos, especialmente en etapas clave de crecimiento. Con el trabajo desarrollado durante 2025, CaixaProinfancia reafirma en Asturias su papel como una pieza de apoyo complementaria para familias que atraviesan situaciones complejas, recordando que la igualdad de oportunidades no es solo un principio, sino una tarea diaria que se concreta en acompañamiento, seguimiento y soporte continuado.