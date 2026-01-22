Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El caso del colombiano asesinado y enterrado durante mes y medio en una finca de Siero llega a juicio: mañana se elige al jurado en la Audiencia

El ministerio público reclama 20 años de cárcel para el autor material del crimen y penas menores para su hermano y un primero, que encubrieron el crimen

Jhon Jairo Pérez, en el recuadro, y el lugar donde fue asesinado.

Jhon Jairo Pérez, en el recuadro, y el lugar donde fue asesinado. / Luis Vega

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Jhon Jairo Pérez, un colombiano padre de cinco hijos, nunca imaginó que aquella tarde de cervezas en su casa de Granda (Siero) iba a ser la última. Estaba con su sobrino político, con el que trabajaba a diario, cuando salió a relucir un viejo asunto ocurrido en su país de origen. Una mala palabra de Jhon Jairo respecto a la que había sido su mujer, tía carnal de Julio Adrián Jaramillo, hizo que éste reaccionase de la peor manera, apuñalando de forma repetida a su familiar y anfitrión en el cuello. La sangre que salía a borbotones del cuello de Jhon Jairo salpicó la parrilla en torno a la cual habían estado celebrando. En unos instantes se le fue la vida, irremisiblemente. Era la noche del 25 de marzo de 2024. Julio Adrián decidió que tenía que deshacerse del cadáver y no se lió mucho. Lo enterró en la misma finca, rodeado de bolsas de plástico, debajo de la cama elástica.

La familia de Jhon Jairo denunció su desaparición y los agentes de la Policia Nacional terminaron dando con el cuerpo mes y medio después, tras una intensa investigación. Los restos se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno (húmedo con falta de aire) y por las bolsas de plástico que lo envolvían. Las versiones contradictorias del autor material, que además eliminó los mensajes de su móvil en un vano intento de despistar a los agentes, acercó a éstos a la resolución del caso. Eso y el hallazgo de sangre en la parrilla. Finalmente, el 8 de mayo de 2024, encontraron el cuerpo.

Julio Adrián Jaramillo se enfrenta ahora a una condena de 20 años de cárcel. Asume que mató a su tío político, pero aduce que hubo una pelea, que Jhon Jairo esgrimió un cuchillo y que hubo un forcejeo en defensa propia. Cuando quiso darse cuenta, sostiene, su tío político estaba muerto. Su hermano y un primo afrontan penas menores por encubrir el crimen. El juicio se inicia el lunes de la semana que viene, pero este viernes se elige al jurado que decidirá si los encausados son culpables.

Durante la sesión de este viernes, que se inicia a las diez de la mañana, se hará una selección de los jurados convocados para garantizar la imparcialidad del tribunal popular, siempre supervisado por el presidente del mismo.

