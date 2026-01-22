Cultura convoca ayudas en favor de la llingua por 230.000 euros

La Consejería de Cultura ha convocado dos líneas de subvenciones para impulsar la normalización social del asturiano y del eonaviego, con una dotación global de 230.000 euros. La primera, dotada con 120.000 euros, está dirigida a empresas privadas, fundaciones y asociaciones que desarrollen proyectos de interés cultural, lingüístico o social en asturiano o eonaviego. Del monto total, 70.000 euros serán para proyectos promovidos por empresas y 50.000 para entidades sin ánimo de lucro. La segunda convocatoria, dotada con 110.000 euros, está reservada para empresas de prensa, radio, televisión o medios digitales de ámbito asturiano y servirá para financiar contenidos en asturiano o eonaviego. Podrán optar a estas ayudas empresas con domicilio social, establecimiento o delegación en Asturias. El plazo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles en ambos casos, con lo que quedará cerrado el 17 de febrero. Ambas convocatorias pueden consultarse en miprincipado.asturias.es.