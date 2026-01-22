Lo que debes saber si vas a circular con el coche por Asturias el día del eclipse solar

España se prepara para el 12 de agosto, una fecha en pleno verano sobre la que hay grandes expectativas. Y de ello no se libra Asturias, entre las comunidades más importantes ese día.

Resulta que el 12 de agosto se producirá un eclipse solar total, un fenómeno que hace más de un siglo que no se observa en España. Y el Principado figura en la lista de territorios desde los que mejor se podrá observar. Por este motivo hay muchos preparativos en marcha.

La Dirección General de Tráfico publicó el pasado 14 de enero en el BOE las medidas especiales que regirán la circulación todo este año 2026 recién empezado y en las mismas figuran las destinadas a garantiar la seguridad vial ese 12 de agosto, que se prevé bastante intenso de tráfico.

Las medidas especiales de regulación del tráfico incluyen Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, donde se prevé el incremento de desplazamientos previstos para observar el eclipse solar total. Son numerosas zonas de España las que están muy bien posicionadas para contemplarlo. Asturias está entre las mejores situadas.

Medidas

Las medidas, no solo para el día del eclipse, sino para fechas especiales a lo largo de todo el año son variadas: restricciones a la circulación de vehículos pesados y de transporte de mercancías en fechas y tramos concretos, limitaciones a la celebración de pruebas deportivas y eventos que puedan afectar a la fluidez del tráfico, la regulación específica de carriles reservados para determinados tipos de vehículos, la prohibición de adelantamientos en tramos con elevada siniestralidad o congestión, la habilitación de carriles en sentido contrario al habitual en situaciones de elevada demanda, así como medidas especiales en condiciones meteorológicas adversas o en vías con alta presencia de ciclistas.

Todo muy habitual. Pero este año hay dos novedades, una relacionada con los carriles destinados a los vehículos de alta ocupación y otra relacionada con el citado eclipse solar total. Está por ver el plan específico para las carreteras regionales y cómo se regula la circulación.

Son muchos los preparativos y las expectativas sobre la fecha, que coincide además en temporada alta estival. Por este motivo a día de hoy es prácticamente imposible reservar plaza de alojamiento en Asturias, donde los precios también se han disparado en ciudades y zona rural. Una buena noticia para los empresarios del ramo, que constatan que las reservas no son de ahora, sino de hace ya más de año. Y es que los aficionados a la astronomía, así como los especialistas en la materia, tienen muchas expectativas en esa jornada de eclipse solas.