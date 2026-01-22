Fricciones entre Emergencias de Asturias y Guardia Civil por el mando en los rastreos: Foro exige al Principado que "clarifique" los protocolos

El conflicto por quién debe asumir el mando único y la coordinación en los dispositivos de rastreo, búsqueda y rescate de personas desaparecidas en Asturias —un choque que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA en los últimos días, está generando fricciones sobre el terreno— ha saltado ahora al debate político en la Junta General del Principado. Foro Asturias reclama al Ejecutivo de Adrián Barbón medidas urgentes sobre una idea central: “El Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias competencias claras en materia de protección civil y salvamento marítimo, lo que supone organizar los medios y dirigir los operativos”.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, insta al Gobierno de Adrián Barbón a reforzar la coordinación entre el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil “con el objetivo de evitar conflictos de organización y garantizar la máxima eficacia en los operativos de búsqueda y rescate”.

La polémica llega a la Junta después de que este diario publicara recientemente que, aunque el asunto se ha evidenciado ahora, en los dispositivos se vienen produciendo desde hace meses fricciones de competencias sobre el mando. Por un lado, el SEPA defiende que le corresponde esa dirección por las competencias autonómicas previstas en el Estatuto, salvo en desapariciones con indicios de criminalidad; por otro, la Guardia Civil sostiene que toda desaparición lleva aparejada una investigación policial y que el liderazgo debe seguir los manuales del Ministerio del Interior, asumiendo ellos la dirección del dispositivo.

La realidad es que el choque no se queda en un debate jurídico: en varios operativos se han visto mandos paralelos y tensiones en plena intervención. Uno de los casos más recientes, el gran dispositivo de estos días por un pescador desaparecido en Coaña, donde se han evidenciado esas fricciones. Pero también en el último rastreo por una mujer desaparecida en Cangas del Narcea llegó a producirse una descoordinación en el vuelo de helicópteros, saliendo el de la Guardia Civil al mismo tiempo que estaba el del SEPA, teniendo este que volver a base de urgencia.

Pumares sostiene que el Gobierno autonómico debe actuar y no “mirar hacia otro lado” cuando aparecen problemas de coordinación. El diputado forista invoca de forma expresa el artículo 12 del Estatuto y subraya que el Principado tiene competencias “claras” en protección civil y salvamento marítimo, lo que a su juicio se traduce en capacidad para “organizar los medios y dirigir los operativos”.

Responsabilidades políticas

El líder de Foro también lanza un mensaje político al Ejecutivo y a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ante quien responde la Guardia Civil. Aunque recalca que “todos los efectivos que participan en emergencias merecen reconocimiento por su entrega”, advierte de que “quienes tienen las competencias políticas no siempre están a la altura de la entrega y la profesionalidad de los profesionales que están en el terreno”.

Pero su principal petición se dirige al consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo: le reclama que “defienda a los profesionales del SEPA, clarifique los protocolos y evite que los conflictos entre administraciones se trasladen a quienes están trabajando sobre el terreno en situaciones de emergencia”. Y remacha: “No es aceptable que los trabajadores del sistema de emergencias queden expuestos a tensiones institucionales que no les corresponden".

Foro plantea, además, que el Principado impulse acuerdos con la Administración del Estado para fijar “reglas claras de coordinación” y dar “seguridad” a quienes intervienen en estos operativos.