El HUCA, un referente en la patología de suelo pélvico: el modelo multidisciplinar que beneficia 4.000 mujeres al año
El centro ovetense acogerá este viernes el V Foro Norte de Suelo Pélvico, con más de 120 profesionales participantes
El área de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) consolida su modelo integral y multidisciplinar para diagnosticar y tratar la patología del suelo pélvico atendiendo a más de 4.000 mujeres al año. Una experiencia que ese viernes mostrarán en el V Foro Norte de Suelo Pélvico, que reunirá a especialistas de España y Portugal en Oviedo.
Los profesionales analizarán los retos actuales en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, centrado especialmente en la incontinencia, el prolapso, el dolor pélvico crónico y las nuevas alternativas terapéuticas y quirúrgicas. Acudirán más de 120 personas de forma presencial, más aquellas que se conecten online.
El modelo del HUCA se basa en un circuito bidireccional de derivaciones que conecta el área de suelo pélvico con Rehabilitación, Neurofisiología, Digestivo Funcional, Coloproctología, Urodinamia y Unidad del Dolor para ofrecer una atención coordinada y personalizada.
La consulta de Ginecología de Suelo Pélvico comenzó a operar en 2017 y en ella se evalúan pacientes con disfunciones urinarias, sexuales y fecales, prolapsos genitales y dolor pélvico crónico. Cada año atiende a unas 2.400 mujeres, aproximadamente la mitad en primeras consultas.
Dos años más tarde se abrió la consulta de Enfermería, dedicada a técnicas específicas como el cambio de pesarios vaginales, la radiofrecuencia vaginal o las instilaciones intravesicales con ácido hialurónico, con una atención anual cercana a 2.000 mujeres.
Asimismo, las pacientes tienen a su disposición asistencia específica de técnicas de suelo pélvico, especializada en procedimientos invasivos para el tratamiento del dolor, la incontinencia y pequeñas cirugías con anestesia local. La incontinencia urinaria femenina y los problemas del posparto, por su parte, se tratan a través del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, a través de una unidad rehabilitación del suelo pélvico.
“La calidad de la asistencia responde al compromiso del servicio de Ginecología con la mejora continua, la formación de profesionales y la atención integral a la salud de la mujer, lo que ha convertido el HUCA en un referente del abordaje integral y multidisciplinar en este tipo de trastornos”, destacan en el Principado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas