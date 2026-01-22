Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El HUCA, un referente en la patología de suelo pélvico: el modelo multidisciplinar que beneficia 4.000 mujeres al año

El centro ovetense acogerá este viernes el V Foro Norte de Suelo Pélvico, con más de 120 profesionales participantes

Ginecología. / FDV

Alicia García-Ovies

Oviedo

El área de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) consolida su modelo integral y multidisciplinar para diagnosticar y tratar la patología del suelo pélvico atendiendo a más de 4.000 mujeres al año. Una experiencia que ese viernes mostrarán en el V Foro Norte de Suelo Pélvico, que reunirá a especialistas de España y Portugal en Oviedo.

Los profesionales analizarán los retos actuales en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, centrado especialmente en la incontinencia, el prolapso, el dolor pélvico crónico y las nuevas alternativas terapéuticas y quirúrgicas. Acudirán más de 120 personas de forma presencial, más aquellas que se conecten online.

El modelo del HUCA se basa en un circuito bidireccional de derivaciones que conecta el área de suelo pélvico con Rehabilitación, Neurofisiología, Digestivo Funcional, Coloproctología, Urodinamia y Unidad del Dolor para ofrecer una atención coordinada y personalizada.

La consulta de Ginecología de Suelo Pélvico comenzó a operar en 2017 y en ella se evalúan pacientes con disfunciones urinarias, sexuales y fecales, prolapsos genitales y dolor pélvico crónico. Cada año atiende a unas 2.400 mujeres, aproximadamente la mitad en primeras consultas.

Dos años más tarde se abrió la consulta de Enfermería, dedicada a técnicas específicas como el cambio de pesarios vaginales, la radiofrecuencia vaginal o las instilaciones intravesicales con ácido hialurónico, con una atención anual cercana a 2.000 mujeres.

Asimismo, las pacientes tienen a su disposición asistencia específica de técnicas de suelo pélvico, especializada en procedimientos invasivos para el tratamiento del dolor, la incontinencia y pequeñas cirugías con anestesia local. La incontinencia urinaria femenina y los problemas del posparto, por su parte, se tratan a través del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, a través de una unidad rehabilitación del suelo pélvico.

“La calidad de la asistencia responde al compromiso del servicio de Ginecología con la mejora continua, la formación de profesionales y la atención integral a la salud de la mujer, lo que ha convertido el HUCA en un referente del abordaje integral y multidisciplinar en este tipo de trastornos”, destacan en el Principado.

El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

El campo alerta de las graves consecuencias que tendrá en el empleo el pacto con Mercosur

